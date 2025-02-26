«СовЭкон понизил прогноз экспорта пшеницы в этом сезоне

Экспортеры работают с убытком flickr.com

Аналитический центр «СовЭкон понизил прогноз экспорта российской пшеницы в этом сезоне на 0,6 млн т, до 42,2 млн т. Пересмотр отражает невысокие отгрузки: февральские поставки аналитики оценивают в 2 млн т против 4,1 млн т годом ранее и средним за пять лет показателем для этого месяца в 2,9 млн т. «Основным ограничением для экспорта остается низкая рентабельность, поскольку российские экспортеры в настоящее время работают с убытком», — отмечает «СовЭкон».



Оценка экспорта в 2025/26 сельхозгоду, наоборот, повышена на 0,6 млн т, до 38,9 млн т на фоне низких темпов отгрузки сейчас и увеличению переходящих запасов. В начале февраля «СовЭкон» уже повышал прогноз вывоза в следующем сезоне — на 1,9 млн т, до 38,3 млн т. Тогда пересмотр также был связан с более высокими, чем ожидалось, начальными запасами, обусловленными снижением экспорта в 2024/25 сельхозгоду, а также небольшим сокращением внутреннего потребления пшеницы по мере увеличения потребления кукурузы.



В текущем сезоне квота на экспорт пшеницы в 10,6 млн т, которая действует с 15 февраля, может быть не выбрана в полном объеме, считают аналитики. По их мнению, крупные трейдеры, которые получили самые большие доли в квоте, не будут спешить с поставками, отдавая приоритет улучшению маржи.



Рынок по-прежнему слишком оптимистичен в отношении потенциала экспорта пшеницы из России в этом сезоне, оценивает «СовЭкон». Ограниченное внутреннее предложение, сильный рубль и отрицательная маржа экспортеров предполагают, что темпы экспорта вряд ли существенно ускорятся в ближайшем будущем. С учетом исторически жесткого мирового баланса спроса и предложения пшеницы это должно оказать поддержку мировым ценам до конца сезона, прогнозирует центр, обращая внимание, что с начала года российская пшеница с протеином 12,5% подорожала на $12, до $248 за тонну (FOB).



Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

