За июль-февраль из России на внешние рынки было отгружено около 34,2 млн тонн пшеницы НЗТ

Аналитический центр «Русагротранса» понизил прогноз экспорта пшеницы в этом сезоне с 42 млн т до 40-41 млн т (с учетом вывоза в страны ЕАЭС). В том числе в рамках квоты в 10,6 млн т, действующей с середины февраля, может быть отгружено не более 7 млн т, таким образом, она будет выбрана только на 66%. Прогноз будет реализован при сохранении текущих темпов экспорта.



Эта оценка экспорта существенно ниже прогнозов признанных в мире аналитических центров, таких как, например, Минсельхоз США, который в февральском отчете прогнозировал для России экспорт пшеницы на уровне 45,5 млн т, обращает внимание «Русагротранс». «Даже с учетом большего потенциала по экспорту у таких стран, как Австралия и Аргентина, разницу в 5-5,5 млн т по России в течение ближайших четырех месяцев будет сложно заместить, особенно в условиях резкого падения потенциала экспорта из стран ЕС», — отмечают аналитики.



По уточненным данным, в феврале из России было вывезено около 1,95 млн т пшеницы, что стало рекордно низким показателем для этого месяца за последние пять лет, сравнивают аналитики «Русагротранса». Ранее они оценивали поставки на уровне 1,9 млн т. В марте, по их мнению, вывоз продолжит падать, поскольку объем заявок в глубоководных портах, которые обычно занимают около 80% от всего экспорта, составляет менее 1 млн т. И если в начале недели потенциал мартовских поставок «Русагротранс» оценивал в диапазоне 1,5-1,7 млн т, то сейчас — 1,5-1,6 млн т, что в любом случае станет самым низким показателем за четыре года.



Основные причины падения вывоза — резко отрицательная доходность для экспортеров на фоне сохраняющихся высоких цен предложения внутри страны и возобновления снижения котировок пшеницы на внешнем рынке. В целом за июль-февраль из России на внешние рынки было отгружено около 34,2 млн т пшеницы.



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