Экспорт зерна в феврале снизился в 2,4 раза

Пшеница в прошлом месяце отгружалась в 18 стран flickr.com

Россия в феврале отгрузила на экспорт 2,29 млн т зерна, что в 2,4 раза меньше, чем годом ранее, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на мониторинг Российского зернового союза (РЗС). В том числе вывоз пшеницы сократился с 4,4 млн т до 1,9 млн т, ячменя — с 545 тыс. т до 181 тыс. т, кукурузы — с 877 тыс. т до 166 тыс. т. В том числе с 15 февраля до конца месяца в рамках квоты на внешние рынки было поставлено 711 тыс. т пшеницы, что в 3,6 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года (2,56 млн т). По данным РЗС, всего с начала сезона Россия отправила на экспорт 39,2 млн т основных зерновых, в том числе 34,1 млн т пшеницы.



В целом пшеница в прошлом месяце отгружалась в 18 стран, год назад было 42 покупателя. Больше всего было отправлено в Египет — 919 тыс. т против 1,17 млн т годом ранее, экспорт в Саудовскую Аравию уменьшился на 53%, до 134 тыс. т, в Турцию — с 486 тыс. т до 63 тыс. т. При этом новыми направлениями российского экспорта стали Шри-Ланка (27,5 тыс. т), Руанда (23 тыс. т) и Бурунди (12 тыс. т), куда в феврале 2024-го пшеницы не вывозилась.



Основным импортером ячменя в феврале была Саудовская Аравия, закупившая 69 тыс. т, что на 48% меньше, чем годом ранее. В Ливию было отправлено 56 тыс. т (на 35% больше). В Израиль отгрузили 27 тыс. т, годом ранее поставок туда не было. Кукурузу, по данным РЗС, закупали только



Иран (149 тыс. т) и Турция (17 тыс. т), объемы вывоза были существенно ниже показателей прошлого года.



Аналитическая компания «ПроЗерно» предварительно оценила экспорт зерновых в феврале также на уровне 2,2 млн т, включая 1,77 млн т пшеницы, 181 тыс. т ячменя и 166 тыс. т кукурузы. Это на 31% меньше, чем в январе, и самый низкий показатель месячного экспорта для текущего сезона, а также минимальный уровень для февраля за последние девять сезонов (предыдущий минимум был в феврале 2017 года — 1,8 млн т), отметили аналитики.



Аналитический центр «Русагротранса» ранее сообщил, что экспорт пшеницы в феврале составил 1,9 млн т с учетом поставок в страны ЕАЭС. Это минимальный уровень для данного месяца за пять лет, в феврале 2020 года на внешние рынки было отгружено 1,93 млн т. В марте поставки, скорее всего, будут еще меньше — 1,5-1,7 млн т, что может стать самым низким значением с марта 2021 года, когда было отгружено 1,02 млн т, прогнозируют аналитики.



Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

