Минсельхоз уведомил президента о высоких рисках роста цен на продовольственную пшеницу

Валовой сбор зерновых позволяет с большим запасом обеспечить потребности переработчиков flickr.com

Глава Минсельхоза Оксана Лут обратилась с письмом к президенту Владимиру Путину, в котором сообщила, что из-за снижения производства в России сложился высокий риск роста цен на продовольственную пшеницу мукомольного качества. Письмо было направлено в феврале, пишет «Коммерсантъ». Стоимость зерна может оказаться выше максимальных цен, установленных на уровне 15,6 тыс. руб. за тонну пшеницы 3-го класса и 15,1 тыс. руб.— 4-го класса, следует из письма. При достижении таких показателей государством проводятся товарные интервенции для стабилизации цен. Письмо было направлено во исполнение указа президента от 13 февраля 2023 года. Оно было продиктовано инициативой руководителя фракции КПРФ в Госдуме Геннадия Зюганова, предложившего увеличить объем закупок в интервенционный фонд до 15 млн т. В этом году из фонда может быть продано 3 млн т.



В Минсельхозе изданию пояснили, что валовой сбор зерновых позволяет с большим запасом обеспечить потребности переработчиков. Если в силу погодных условий производство зерна будет ниже прогнозируемого, министерство оперативно инициирует введение дополнительных нетарифных мер. Согласно Росстату, валовой сбор пшеницы в 2024 году составил 82,6 млн т, снизившись на 11% год к году. По умеренному прогнозу Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), в этом году он составит 81 млн т, по позитивному сценарию — до 85 млн т. Прогноз «СовЭкона» на 2025 год — 78,7 млн т, аналитического центра «Русагротранса» — 79 млн т при пессимистическом прогнозе.



Гендиректор ИКАР Дмитрий Рылько говорит, что опасения касательно роста цен актуальны для некоторых регионов. «Прежде всего, это Центр и до определенной степени — Юг России. Мы с самого начала сезона предполагали, что в Центре, на фоне относительного неурожая, появляется зона повышенных цен», — добавил он. В Центре цены на ячмень и кукурузу давно достигли абсолютных максимумов, а на пшеницу постепенно к ним приближаются, говорит Рылько.



В этом сезоне предельные цены с НДС для товарных интервенций для пшеницы 3-го класса составляют 17,16 тыс. руб./т и 16,61 тыс. руб./т для 4-го, и эти пределы по 3-му классу были преодолены еще в ноябре 2024 года, по 4-му — в январе 2025-го, отмечает гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко. Так, по данным «ПроЗерна», сейчас индекс цен в Европейской части страны составляет 18,32 тыс. руб./т для 3-го класса и 17,23 тыс. руб./т — для 4-го. Эксперт напоминает, что продажи из интервенционного фонда уже идут, но по другим ценам и достаточно вяло — всего было продано около 200 тыс. т.



По словам Рылько, арсенал мер, которые могут применяться Минсельхозом в случае падения урожая ниже прогнозируемых уровней, достаточно обширный. Среди них — всем известные технические меры торможения экспорта, квотирование, интенсификация продаж из интервенционного фонда, возможное привлечение импорта из соседнего Казахстана, и др. Кроме того, пока и квота не текущий сезон распределена не полностью — 8,6 млн т из 10,6 млн т. «Но главное сейчас — это создание условий для поддержки урожая озимых и успешной посевной яровых», — прокомментировал Рылько «Агроинвестору». Петриченко говорит, что риторика ведомства о возможных дополнительных нетарифных мерах вызывает обеспокоенность. «Под словами “нетарифные меры” может быть все, что угодно», — добавляет он. По его мнению, подобные механизмы, скорее всего, могут быть в ведении Россельхознадзора.



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