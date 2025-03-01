Производство ржи в этом году вряд ли будет расти

Агрокультура рискует перейти в категорию нишевых Pixabay

По данным индекса аналитической компании «ПроЗерно», к середине февраля продовольственная рожь стоила почти 15,1 тыс. руб./т (EXW с НДС) против 8 тыс. руб./т годом ранее. Согласно Росстату, в декабре 2024 года средние отпускные цены российских сельхозпроизводителей на рожь составили 11223 руб./т без НДС — на 70% выше, чем год назад. При этом в феврале активизировать продажи ржи из интервенционного фонда. Однако это вряд ли мотивирует аграриев увеличивать посевы агрокультуры.



Посевы ржи регулируются не только рентабельностью, хотя это один из самых мощных факторов, стимулирующих их расширение или сокращение, рассказал «Агроинвестору» президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский. Еще один фактор — севооборот. «Рожь — хороший предшественник для многих культур, она “поправляет” баланс питательных веществ в почве, поэтому ее все равно сеют, несмотря на то что довольно долгое время она была нерентабельна», — говорит он. Однако в сезоне-2023/24 эта культура оказалась совсем убыточной, что практически уничтожило всякую мотивацию ее выращивать, в том числе, по севооборотному фактору.



«В развитие ее производства никто не инвестировал, а посевы сократились до минимальных», — отмечает Злочевский. По данным Росстата, в прошлом году посевные площади под рожью уменьшились почти на 20%, до 667 тыс. га, ее урожай, по предварительным данным, составил 1,16 млн т против 1,7 млн т в 2023-м. На фоне низкого сбора сейчас цены повысились, однако это вряд ли станет стимулом для увеличения посевов. Дело в том, что себестоимость производства зерновых за последний год выросла минимум на 30%, а для ржи — на все 50%, считает глава союза.



«Мы закупали довольно приличное количество гибридных семян немецкой генетики, производимых в Липецке. Там есть селекционный центр, который организовали немецкие компании, они эти гибриды специально создавали для российского рынка, потому что рожь не очень востребована в мировом масштабе, — поясняет Злочевский. — Гибриды они создавали из прародителей немецкой селекции, которые сейчас запрещены к ввозу. Это значит, что наши сельхозпроизводители будут вынуждены переходить на российскую селекцию. Российская сортовая селекция в хороший год может дать урожайность 40 ц/га, а в обычный — 20-25 ц/га, тогда как семена немецкой селекции давали 75 ц/га. Себестоимость производства в прошлом сезоне была 9 тыс. руб./т, а с учетом снижения урожайности она вырастет минимум на 4,5 тыс. руб./т». То есть как минимум себестоимость производства ржи будет составлять 13,5 тыс. руб./т, и цена продажи даже на уровне 15-16 тыс. руб./т. в условиях нынешних ставок кредитования и всех остальных обременений все равно не возвращает ее привлекательности, считает Злочевский.



В основном в России выращивают озимую рожь, под урожай 2025 года ее уже посеяли, отмечает независимый эксперт зернового рынка Александр Корбут. «Вопрос в том, как она сохранится», — добавляет он. В то же время, рожь — это все-таки традиционно северная культура, поэтому она хорошо переносит и засуху, и морозы, и повышенную влажность. «Кроме того, нужно отметить, что в России рожь в основном выращивают в малых хозяйствах, они наиболее быстро реагируют на конъюнктуру, а она, по данным Росстата, в позапрошлом году была отвратительная — цена на агрокультуру была ниже всяческих пределов (около 7,4 тыс. руб./т в среднем за 2023 год). Это и стало фактором снижения посевных площадей под урожай 2024-го», — прокомментировал Корбут «Агроинвестору».



Рост цен в конце прошлого года мог повлиять на итоги озимого сева, при условии, что рожь сможет обеспечить более высокую рентабельность, чем та же пшеница, считает эксперт. «Хотя, как мы видим, на Северо-Западе и на севере Поволжья — в регионах традиционного производства ржи — пошло резкое изменение структуры посевных площадей в пользу рапса и сои, а не ржи», — обращает внимание он. Поэтому в этом году посевные площади под рожью вряд ли существенно увеличатся. «С другой стороны, чем дальше, тем более уверенно мы входим стабильно дефицитный рынок ржи, что в конечном итоге будет поддерживать цены», — добавляет он.



Для того, чтобы мотивировать сельхозпроизводителей выращивать больше ржи, цены на нее должны быть не ниже, чем на пшеницу. Особенно с учетом того, что сейчас есть гибриды ржи, позволяющие получать урожайность до 100 ц/га, тогда как урожайность пшеницы в северных регионах, где производится рожь, в лучшем случае достигает 40 ц/га, сравнивает Корбут. Рынок ржи — это все-таки только внутреннее потребление, продолжает он, поэтому для наращивания производства нужно формировать спрос. А для этого нужна информационная кампания, рассказывающая про пользу ржаного хлеба и других продуктов из этой зерновой культуры. Вместе с тем, потребление ржаного хлеба, по наблюдениям Корбута, сокращается: хлебопеки все еще используют ржаную муку, но постоянно увеличивают долю более дешевой пшеницы. «Дальше все будет зависеть уже от потребителей. Если они будут готовы покупать хороший качественный ржаной хлеб по более высоким ценам, то, естественно, по цепочке пойдет увеличение спроса на рожь и рост цен на нее», — рассуждает он.



Гендиректор Института аграрного рынка Дмитрий Рылько ранее на конференции «Где маржа 2025» сказал, что в этом году валовой сбор ржи может уменьшиться до 0,9 млн т, и эта культура перейдет в категорию нишевых. «Рожь очень быстро превращается в эксклюзивный товар, хотя по своим потребительским качествам продукция из нее, прежде всего, ржаной хлеб, — очень сильная штука, которую надо всячески пропагандировать, — цитировал его «Интерфакс». — А то так мы дойдем до того, что ее производство обнулится».



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