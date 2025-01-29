ЕС введет пошлины на сельхозпродукцию и удобрения из России и Белоруссии

Новые ограничения не окажут заметного влияния на российский аграрный экспорт — его объемы незначительны «Уралкалий»

Еврокомиссия (ЕК) решила ввести пошлины на ряд сельскохозяйственных продуктов из России и Белоруссии, а также на некоторые азотные удобрения. С вступлением в силу этого решения весь сельскохозяйственный импорт из России будет облагаться тарифами ЕС. Теперь Европарламент и Совет ЕС должны утвердить предложение ЕК, после чего оно вступит в силу. Еврокомиссия подчеркивает, что в Совете ЕС решение может быть утверждено «квалифицированным большинством голосов», а не единогласно.



«Еврокомиссия приняла предложение о введении пошлин на ряд сельскохозяйственных продуктов из России и Белоруссии, а также на некоторые азотные удобрения. Сельскохозяйственные продукты, затронутые новыми пошлинами, составляли 15% сельскохозяйственного импорта из России в 2023 году, которые еще не были подвергнуты повышенным пошлинам. После принятия Советом ЕС весь сельскохозяйственный импорт из России будет облагаться тарифами ЕС», — говорится в заявлении ЕК (цитата по ТАСС).



При этом пошлины не затронут российский и белорусский экспорт в третьи страны через территорию ЕС в соответствии с обязательством союза по содействию продовольственной безопасности во всем мире, в частности для развивающихся стран. Это означает, что операции по купле-продаже российской сельскохозяйственной продукции останутся неизменными, как и ее хранение на таможенных складах ЕС, транспортировка на судах ЕС или предоставление услуг страхования и финансирования.



ЕК одобрила введение тарифов для снижения зависимость от поставок из России и Белоруссии. Такой импорт, особенно удобрений, делает ЕС уязвимым для потенциальных принудительных действий со стороны России и, таким образом, представляет риск для продовольственной безопасности ЕС, отметила Еврокомиссия. Кроме того, по ее мнению, тарифы будут поддерживать рост внутреннего производства и индустрии удобрений ЕС, которая пострадала во время энергетического кризиса. «Они также позволят диверсифицировать поставки из третьих стран. Это поможет обеспечить стабильные поставки удобрений и, что самое главное, гарантировать, что удобрения останутся доступными для фермеров ЕС по доступной цене. Предложение включает смягчающие меры на случай, если фермеры ЕС увидят существенное повышение цен на удобрения», — говорится в документе.



Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько говорит, что сейчас поставки сельхозпродукции из России в страны ЕС крайне незначительны. Крупнейшие исторические сегменты поставок — зерновые и масличные, а также продукты их переработки — фактически уже были заблокированы. Поэтому новые ограничения не окажут заметного влияния на аграрный экспорт. Хотя по ряду «нишевых сюжетов» новые ограничения, безусловно, ударят. Независимый эксперт аграрного рынка Александр Корбут также говорит, что в ЕС сейчас поставляются совсем незначительные объемы сельхозпродукции, например крупы, поскольку ранее союз уже ввел пошлины на масличные и продукты их переработки — это были ключевые позиции российского агроэкспорта.



«Особых рисков (от введения пошлин) я не вижу — это не наше ключевое направление», — прокомментировал Корбут «Агроинвестору». В то же время объемы поставок удобрений в регион значительны, но вряд ли новые ограничения помогут ЕС восстановить их собственное производство. «Я считаю, что это чисто политическое решение и даже не в отношении России <...> — оно направлено на успокоение европейских фермеров: у них нехорошая ситуация с доходами, и, естественно, политический фактор очень важен — они активны в этой части. Среди европейских фермеров тоже есть неудовлетворенность аграрной и климатической политикой», — говорит Корбут. При этом, продолжает он, ЕС не отказывается от украинского аграрного экспорта, который идет по демпинговым ценам, но местным властям нужно проявлять какую-то активность.



В период с января по ноябрь 2024 года страны Евросоюза суммарно купили удобрений в России на $1,65 млрд, но основными покупателями были Бразилия ($3,38 млрд), Индия ($1,46 млрд) и Китай ($1,31 млрд), подсчитало РИА «Новости» по данным платформы ООН Comtrade и по данным национальных таможенных и статистических служб. В пятерку также вошли США, купившие у России удобрений на $1,19 млрд, и Мексика с объемом импорта на $669 млн. Следом расположилась Индонезия — $412,9 млн, Польша — $397 млн, ЮАР — $286,2 млн, Таиланд — $279 млн и Колумбия — $185,5 млн. Далее идут Франция, купившая российских удобрений на $184,4 млн, Сербия — $183,9 млн, Германия — $174,6 млн, Турция — $150,6 млн и Испания — $150,2 млн. Больше всего среди пятнадцати крупнейших покупателей, а также покупателей из ЕС, импорт российских удобрений нарастила Словакия — в 18 раз (до $2,2 млн), Финляндия — в четыре раза (до $16,8 млн), ЮАР и Испания — вдвое, а также Польша — в 1,9 раза.



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