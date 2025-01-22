Правительство может ограничить экспорт продовольствия

Приоритет государства — полноценное обеспечение населения продовольствием А. Гордеев

Правительство готово ограничивать экспорт продовольствия, если ситуация будет складываться не в пользу стабильности внутреннего рынка, сказал вице-премьер Дмитрий Патрушев на XVI съезде Союза производителей молока, пишет «Интерфакс». «Контроль за обеспечением экономической доступности основных видов продовольствия продолжается. <…> Рычаги влияния у нас есть. В том числе, они касаются возможных экспортных ограничений, — сказал он. — Но, согласитесь, не хочется в одночасье лишиться тех рынков, которые мы столько лет вместе завоевывали». Приоритет государства — полноценное обеспечение продовольствием наших граждан, подчеркнул Патрушев.



Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько отмечает, что заявление вице-премьера об ограничении экспорта в пользу стабилизации внутреннего рынка не носит сенсационного характера. «Мы видим, что в последние два года одной из главных целей аграрной политики стала стабилизация внутреннего рынка и борьба с продовольственной инфляцией. И заявление Дмитрия Патрушева полностью укладывается в эту концепцию», — прокомментировал эксперт «Агроинвестору». По многим товарам, производимым предприятиями сельскохозяйственной и пищевой промышленности, уже работают ограничения экспорта либо некие стабилизаторы внутренней цены, например, экспортные пошлины на растительные масла, зерновые. «Работают меры, облегчающие импорт тех товаров, с которыми есть проблемы в виде существенного увеличения их стоимости», — добавляет Рылько. Например, в конце ноября прошлого года была введена квота на беспошлинный ввоз в страну сливочного масла до середины июня 2025-го, действует квота на беспошлинный импорт говядины.



Эксперт обращает внимание, что на некоторые товары просто нет смысла вводить экспортные ограничения, так как они и так не вывозятся в сколь-нибудь значимом количестве. К ним, например, относятся овощи и фрукты. Есть и такая продукция, которую наша страна может экспортировать в существенных объемах, и введение ограничений на ее вывоз действительно ограничивает стоимость на внутреннем рынке. Проблема, конечно, в балансе между ограничением инфляции и поддержкой доходности аграрного бизнеса, с которой тоже проблемы, рассуждает Рылько.



Потенциальное влияние ограничений экспорта на доступность продовольствия существует для продуктов, производство которых сейчас ориентированно на внутренний рынок — это в первую очередь мясная и молочная продукция, считает ведущий научный сотрудник Центра агропродовольственной политики РАНХиГС Денис Терновский. Достаточно высокий уровень мировых цен, ослабление рубля, снижение себестоимости за счет доступа к относительно дешевым кормам (цены на которые находятся под влиянием экспортных пошлин на зерно) и накапливающегося эффекта масштаба, делают зарубежные рынки привлекательными для российских животноводов. Соответственно, мировые цены проникают на внутренний рынок, что не всегда хорошо для потребителя и может служить поводом для защиты его интересов через ограничения экспорта. Однако такое ограничение имеет и негативную сторону, подчеркивает эксперт. В случае роста внутреннего спроса или снижения производства экспортные объемы могут демпфировать негативный эффект, что особенно важно для продовольствия с его низкой ценовой эластичностью, и, следовательно, резкой реакцией цен на изменение рыночных объемов.



«До настоящего времени экспортные ограничения в России вводились на продукты с избыточным производством по отношению к внутреннему потреблению — зерно и масличные, поэтому их негативный эффект видят производители, но не потребители, — напоминает Терновский. — Однако можно представить их эффект, вспомнив недавний кризис на рынке яйца: отсутствие резерва производства (который мог бы быть направлен на экспорт) в условиях одновременного роста спроса и сокращения производства привело к резкому удорожанию товара».



Руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая напоминает, что уже были примеры, когда правительство для сдерживания непропорционально сильного повышения цен на отдельные виды продовольствия на внутреннем рынке вводило временные ограничения на экспорт — в виде экспортных квот, пошлин, а иногда и прямых запретов. Например, осенью прошлого года Минсельхоз предлагал на полгода ввести запрет на экспорт отдельных видов мяса птицы и пищевых яиц — той продукции, которая наиболее сильно подорожала в 2023-м. «Сейчас вице-премьер Дмитрий Патрушев заявил о возможности ограничений экспорта, выступая на съезде Союза производителей молока, и в ходе выступления привел в пример рост цен на сливочное масло в 2024 году более чем на 36%. В прошлом году этот продукт стал лидером по удорожанию», — сказала Беленькая «Агроинвестору». Потребительские же цены на молоко и молочную продукцию в прошлом году в целом, по данным «Финам», выросли на 15,7%. Таким образом, сейчас внимание властей направлено на стабилизацию цен на молочную продукцию, подчеркивает она.



«Однако вице-премьер привел и очевидный контраргумент против экспортных ограничений — угроза потери с трудом завоеванных внешних рынков в случае, если снизившиеся поставки российских экспортеров будут замещены продукцией других стран. Чем дольше будут действовать ограничения, тем выше такой риск, — рассуждает Беленькая. — Поэтому обращение Патрушева может быть неким предупреждением бизнесу и одновременно призывом проводить социально ответственную политику по ценообразованию, а также увеличивать производство продукции, чтобы ее хватало и для растущего внутреннего спроса, и для экспорта».



Ограничения вывоза той или иной продукции механически увеличат ее предложение на внутреннем рынке. «Однако стоит иметь в виду, что любые административные ограничения должны быть избирательными и короткими во времени, чтобы не нарушать работу рыночных механизмов, иначе, если маржинальность производства упадет, производителю будет невыгодно делать инвестиции в расширение производства», — предупреждает Беленькая. К тому же нужны меры по стимулированию расширения производства. «Но это требует времени и в течение краткосрочного периода дефицит может восполняться импортными поставками», — заключает она.



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