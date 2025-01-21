Вывоз российского сахара в ближайшие месяцы будет замедляться Т. Кулистикова

Мировые цены на сахар снизились до более чем трехлетнего минимума на фоне сообщений о том, что власти Индии разрешили вывезти из страны 1 млн т этого продукта в текущем сезоне. Такая мера принята для поддержки внутренних цен и защиты локальных переработчиков, пишет «Агроэксперт». Принятое решение удивило некоторых трейдеров, которые ожидают, что производство в Индии в текущем сезоне впервые за восемь лет окажется меньше потребления. В прошлом году производство сахара в стране составило 32 млн т. Дополнительное давление на котировки сахара оказывают опасения обильного предложения из Таиланда на фоне прекращения вывоза в Китай.



Индостан, в основном Индия и Пакистан, являются очень крупными мировыми мерцающими то импортерами, то экспортерами на рынке сахара, прокомментировал «Агроинвестору» ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Евгений Иванов. «На протяжении последних 50 лет эти две страны многократно выходили на рынок то с продажами, то с закупками, причем очень крупными, в несколько миллионов тонн», — поясняет он.



Сейчас и в Пакистане, и в Индии хороший урожай сахарной свеклы. Пакистан открыл экспорт раньше. Индия придерживала сахар до последнего, пытаясь обеспечить достаточный запас для внутреннего рынка. «Она является страной, которая внимательно следит за наличием по доступной цене социально значимых товаров, к которым относится и сахар», — знает Иванов. Поэтому данный продукт государство длительное время не выводило из запрета экспорта. Сейчас запрет сняли.



В целом, отмечает эксперт, сахар — продукт как типичное сырье весьма волатильный, и новости про заметное снижение или рост мировых цен на него — обычное явление. Тем не менее, выход на мировой рынок Пакистана и Индии в качестве экспортеров, конечно, осложняет экспорт из России и Беларуси в страны Центральной Азии, в числе которых — Афганистан, Таджикистан и ближайшие государства. «Однако основной объем, который предполагался под отгрузки на внешние рынки, Россия в целом уже вывезла, — обращает внимание Иванов. — С сентября экспорт из нашей страны был довольно бодрым и, скорее всего, в ближайшие месяцы он будет замедляться. Во-первых, потому что на внутреннем рынке уже нет сверхострой проблемы с излишками сахара, во-вторых, потому, что мировая цена снижается».



С одной стороны, отсутствие Индостана на мировом рынке в прошлые годы открывало возможность для России и прочих стран продавать сахар не только в регионе Индийского бассейна — от ЮАР до Индонезии, продолжает эксперт, однако конкуренция с другими поставщиками — не главная проблема для нашей страны. Инфраструктура отгрузок сахара и любого продовольствия в мешках в ряде стран-экспортеров давно оснащена специальными механизированными системами, складами и специальной портовой и железнодорожной инфраструктурой у отправителя. У России такой инфраструктуры в глубоководных портах пока нет, что в значительной степени сдерживает поставки за рубеж, в том числе, в страны Индийского бассейна в те сезоны, когда там открываются окна возможностей.



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