В России увеличилось производство крахмалов

Основные источники сырья для производства крахмалов в России — кукуруза, пшеница и картофель «НьюБио»

В январе-июне 2024 года объем производства нативных крахмалов составил около 205,5 тыс. т против 192 тыс. т за аналогичный период прошлого года, сообщила Ассоциация предприятий глубокой переработки зерна «Союзкрахмал». «Несмотря на сложности, с которыми сталкивается рынок крахмала и крахмалопродуктов на международной арене, внутри страны прослеживается положительная динамика: в целом наблюдается рост собственного производства большинства позиций. Только отдельные категории продукции показали минимальный спад — от 2% до 4%, что говорит о стабильности работы отечественных предприятий», — отмечает объединение.



Основные источники сырья для производства крахмалов в России — кукуруза, пшеница и картофель. Лидерами по объемам производства среди нативных крахмалов остаются кукурузный и пшеничный. Выпуск первого за первое полугодие составил свыше 172 тыс. т, что на 6% больше, чем годом ранее, второго — 23,7 тыс. т, что на 4% меньше показателя января-июня 2023-го.



Объем производства модифицированных крахмалов увеличился на 23% — с 52,2 тыс. т до почти 64,2 тыс. т. Такой рост связан с увеличением выпуска у компаний «Астон Крахмало-Продукты» (Рязанская область) на 200% и «Амилко» (Ростовская область) более чем на 30%, поясняет «Союзкрахмал». Также в первом полугодии на 18% выросло производство картофельного крахмала — с 5,3 тыс. т годом ранее до 6,3 тыс. т. Объемы выпуска увеличили «Мглинский крахмал» (Брянская область) и «Сырятинский крахмал» (Нижегородская область).



Также продолжает расти производство сахаристых крахмалопродуктов (крахмальные патоки, мальтодекстрины, глюкозо-фруктозные сиропы). Так, выпуск глюкозно-фруктозных сиропов (ГФС-30, ГФС-42) в первом полугодии составил 147,2 тыс. т, тогда как годом ранее было произведено 142,4 тыс. т. На 2%, до 246 тыс. т увеличилось производство крахмальных паток (глюкозных сиропов), динамика объясняется в основном развитием кондитерской отрасли. Значительные темпы роста наблюдаются в производстве мальтодекстринов, объем их выпуска достиг 29,6 тыс. т против 24,2 тыс. т в первом полугодии 2023-го. Основную долю в увеличение объемов (на 45%) внесла компания «НьюБио».



Выпуск пшеничного глютена снизился с 42,5 тыс. т до 41,5 тыс. т, кукурузного — вырос с 26,8 тыс. т до 30,2 тыс. т. «Рост производства кукурузного глютена связан с увеличением мощностей некоторых предприятий, а также с повышением их эффективности за счет модернизации оборудования производственных линий», — поясняет «Союзкрахмал».



Кроме того, несмотря на все сложности технологического и иного характера, с января по июнь было произведено 70,2 тыс. т лизина — почти на 10 тыс. т больше, чем в первом полугодии 2023-го. В России эту аминокислоту для комбикормовой отрасли выпускают «Завод премиксов №1» (Белгородская область) и «АминоСиб» (Тюменская область) в форме L-лизин-сульфата.



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