Агрохолдинг «Юбилейный» отправил в Китай горох для переработки

Агрохолдинг решил начать изучать рынок горохового изолята еще до запуска собственного производства Flickr.com

Тюменский агрохолдинг «Юбилейный» отправил в Китай первую партию гороха весом 1,5 тыс. т, сообщила пресс-службу компании. По договору с крупным китайским переработчиком по давальческой схеме из этого сырья будет произведено 250 т горохового изолята под торговой маркой «Протеинсиб». Этот шаг является частью инвестиционного проекта агрохолдинга по глубокой переработке гороха, который позволит компании начать изучить рынок этой продукции.



Агрохолдинг планирует получить первую партию изолята в середине сентября и в 2023—2024 годах экспортировать в Китай еще 15 тыс. т гороха, из которого предполагается получить около 2,5 тыс. т горохового изолята. Гендиректор «Юбилейного» Сергей Мамонтов, слова которого приводятся в сообщении, отметил, что компания уже сейчас изучает рынок и формирует клиентскую базу для ускорения выхода нового предприятия на полную мощность.



В октябре 2021 года правительство Тюменской области и «Протеинсиб» (входит в «Юбилейный») заключили соглашение на строительство в Ишимском районе области первого в России завода по глубокой переработке гороха мощностью 70 тыс. т в год. Изначально пусконаладочные работы были запланированы на 2027 год, но агрохолдинг может запустить проект уже в 2025-м. По проекту на предприятии будут выпускать изолят горохового белка, гороховый крахмал и клетчатку. В планах предприятия экспортировать до 50% выпускаемой продукции.



В апреле Мамонтов говорил, что инвестиции в проект оцениваются в 6,7 млрд руб., но поскольку 70% материалов и оборудования будут приобретаться по валютным контрактам, в будущем проект может подорожать. Компания была вынуждена сменить производителей оборудования. Предполагалось, что «Протеинсиб» будет работать с европейскими поставщиками, которые ранее работали над проектом завода по глубокой переработке зерна «Аминосиб», где производится лизин, но контракт не был заключен. Новых партнеров агрохолдинг нашел в Китае и Турции.



По данным «Юбилейного», в 2022 году Россия занимала второе место в мире по объему производства гороха, уступая только Канаде. Представитель агрохолдинга отмечал, что даже без запуска производств по глубокой переработке, посевы гороха в стране продолжают расти. Это связано с высокими ценами на мировом рынке и отсутствием экспортной пошлины на эту культуру. В том числе за последние пять лет посевы гороха в сельскохозяйственных организациях Тюменской области выросли на 27,9% и составили около 29 тыс. га.



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