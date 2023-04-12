Инвестиции в проект оцениваются в 6,7 млрд рублей Pixabay

Агрохолдинг «Юбилейный» сохраняет планы строительства завода по глубокой переработке гороха «Протеинсиб» в Тюменской области, пишет «Интерфакс» со ссылкой на гендиректора компании Сергея Мамонтова. Завод будет перерабатывать 70 тыс. т сырья в год. Его открытие запланировано на 2027 год, не исключено, что строительство будет завершено раньше. Инвестиции в проект оцениваются в 6,7 млрд руб., но в связи с тем, что 70% материалов и оборудования будут приобретаться по валютным контрактам, проект может подорожать в будущем, рассказал Мамонтов.



Компания была вынуждена сменить производителей оборудования. Предполагалось, что «Протеинсиб» будет работать с европейскими поставщиками, которые ранее работали над проектом завода по глубокой переработке зерна «Аминосиб», но контракт не был заключен. Новых партнеров агрохолдинг нашел в Китае и Турции, пишет «Интерфакс». Ожидается, что основную прибыль заводу принесет производство изолята горохового белка, который востребован в Европе и США. Спрос на белковые продукты неживотного происхождения в Азии и России все еще ограничен, отметил Мамонтов.



В 2018 году «Юбилейный» ввел в эксплуатацию «Аминосиб», завод по глубокой переработке зерна мощностью 120 тыс. т сырья в год. По словам Мамонтова, которые приводит «Интерфакс», в 2022 году предприятие увеличило экспортные продажи в 2,8 раза. Сейчас компания вывозит за рубеж два продукта — этиловый спирт и клейковину. Товары поставляются в Турцию, одну страну Азиатско-Тихоокеанского региона и одну страну в Африке. В 2022 году компания реализовала продукции на 700 млн руб., в 2021-м — на 250 млн руб.



Президент ассоциации «Союзкрахмал» Олег Радин сказал «Агроинвестору», что в целом проект перспективен, так как в промышленных масштабах гороховый изолят в России не производится, а гороховый концентрат и текстурат выпускают только две компании. При этом он активно используется как функциональный ингредиент в продуктах питания. В 2022 году в России его произвели всего 1,3 тыс. т. Основными драйверами спроса на этот товар являются растущее население, урбанизация и повышение осведомленности, этическая ответственность по отношению к животным и непереносимость животных белков, рассказал Радин.



По его словам, сейчас импортозависимость по гороховому изоляту в России составляет почти 100%. Однако один из основных поставщиков, компания Roquette, покинула Россию, несмотря на то что ранее планировала развивать это направление. «Гороховый изолят по стоимости является одним из самых дорогих в сегменте растительных протеинов и уступает только концентрату из подсолнечника. Это основной сдерживающий фактор. Но к ограничивающим можно отнести и низкую осведомленность потребителей, практически полное отсутствие экологической и этической повестки внутри страны и большую приверженность населения к мясным блюдам», — считает эксперт.



К сложностям при реализации проекта он отнес отсутствие отечественных технологий, квалифицированных специалистов и оборудования, а также обслуживание оборудования в условиях санкций, продолжает Радин. Однако у компании есть положительный опыт реализации проекта по глубокой переработке пшеницы, где технологические процессы достаточно схожи. Поэтому он считает, что у инвестора и его команды вряд ли будут большие сложности в налаживании производства.



В то же время придется «создавать внутренний рынок», отметил президент «Союзкрахмала». «Потребуется поддержка государства с точки зрения стимулирования рынка здорового и альтернативного питания. Если компания решит экспортировать продукт, то придется конкурировать с мировыми производителями, а введенные санкции в отношении некоторых видов белков из России касаются экспорта в страны Евросоюза и США, которые на данный момент занимают наибольшую долю потребления горохового изолята, относительно других стран мира», — заключил Радин.



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