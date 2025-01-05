Бизнес-модели в отрасли постепенно меняются М. Стулов

К 2030 году агроотрасли понадобится дополнительно миллион специалистов, если мы хотим выйти на целевые показатели Стратегии развития АПК. Хотя есть и другой путь — увеличение производительности. Об этом в декабре на конференции «Агроинвестора» «Агрохолдинги России — 2024» рассказал руководитель проектов практики «АПК и потребительский сектор» компании Strategy Partners Роман Самойлов.



«Мы видим, что развиваются биотехнологии, цифровые технологии, фудтех», — отметил эксперт. Согласно мировой статистике по основным направлениям инвестиций АПК, которые наблюдались в период с 2021 по 2023 годы, в робототехнику, автоматизацию и планирование труда, цифровую агрономию, полевые датчики и ПО для принятия решений и управления было вложено более $3,3 млрд. Для сравнения, в технологии блокчейн, цепочки поставок, отслеживание и электронную коммерцию было инвестировано лишь $2,3 млрд, в направление фудтех вложения составили $1,3 млрд, в биотех — почти $1,6 млрд, в вертикальные фермы — $1,4 млрд, в мониторинг климата и инициативы по торговле выбросами углеродов — почти $0,5 млрд, привел данные Самойлов.



«Мы видим, что постепенно происходит разработка не только собственных внутренних решений для оптимизации каких-то процессов и задач компании, но и трансформация бизнес-моделей, когда, например, производитель ранее выпускал стандартную агропромышленную продукцию и постепенно начинает разрабатывать цифровые решения для последующей продажи их на рынок», — рассказал Самойлов. Это, считают в Strategy Partners, говорит о том, что постепенно будет происходить изменение бизнес-моделей от продуктоориентированных в сторону клиентоориентированных, что, по сути, позволяет выстраивать долгосрочные взаимоотношения с покупателями, лучше понимать их потребность и предлагать персонализированные продукты и услуги.



«Также мы наблюдаем, что на изменение бизнес-модели оказывают влияние принципы экономики замкнутого цикла. На Западе появляется достаточно большое количество компаний с таким форматом бизнес-моделей. Также с ростом важности климатической повестки, будут все больше развиваться принципы устойчивого земледелия», — добавил эксперт.



Что касается России, то, по большей части, набор трендов здесь сопоставим с теми, что наблюдаются в мире, хотя есть и своя специфика, которая в большей степени обусловлена Стратегией развития до 2030 года и текущей геополитической ситуацией, отметил Самойлов. С точки зрения основных направлений инвестиций, большая их часть в последние годы шла на консолидацию — сделки слияния и поглощения.



В агропромышленном комплексе наблюдается рост себестоимости, снижение рентабельности производств, причем по некоторым подотраслям происходит достаточно существенное уменьшение рентабельности. «Все это ограничивает возможности инвестиций производителей, в том числе на фоне высокой ключевой ставки, в развитие и реализацию новых проектов», — обратил внимание Самойлов. А текущий механизм расчета экспортной пошлины не всегда позволяет экспортерам получать доходность при росте курса. «Производителям иногда может быть выгоднее разместить денежные средства на вкладах, — отметил эксперт. — И если многие так начнут делать, то в определенный момент это может привести к дефициту продовольствия на рынке и, соответственно, дальнейшему росту инфляции».



Дефицит кадров — еще один фактор, который негативно влияет на развитие отрасли — сейчас он оценивается в 200 тыс. человек. «Основными дефицитными специальностями являются агрономы, механизаторы, селекционеры и генетики. И, по прогнозу, если мы хотим достичь показателей Стратегии, до 2030 года нам потребуется привлечь дополнительно 800 тыс. человек, вместе с теми 200 тыс., которые на текущий момент в дефиците, мы выйдем как раз на миллион специалистов», — оценил Самойлов.



Альтернативным сценарием является повышение производительности труда: если оставить количество персонала на существующем уровне, то, чтобы выполнить цели Стратегии — 2030, потребуется увеличить производительность труда на 18%. «В этом контексте работа с эффективностью бизнеса является актуальной и важной, — считает эксперт. — В России повышается доля использования искусственного интеллекта, геоаналитики, хотя их рынок сейчас не самый большой, но темпы роста достаточно высокие». Также постепенно развивается селекция и семеноводство. Самойлов напомнил, что в этом направлении было заявлено большое количество инвестиционных проектов, которые в перспективе позволят повысить уровень самообеспеченности семенами.



«Если говорить про предприятие будущего, наверное, это будет автономное предприятие, где основная часть бизнес-процессов будет автоматизирована, где применяется искусственный интеллект», — добавил Самойлов. Такие предприятия уже существуют, но пока это не распространенная практика. Когда таких бизнес-моделей будет больше, основная борьба развернется в контексте скорости внедрения технологий, которые позволяют работать эффективнее и устранять последствия влияния внешней среды, которые связаны с климатом, различными болезнями, патогенами и вирусами.



Учитывая текущую экономическую ситуацию, в работе логично делать акцент на повышение операционной эффективности, управлении затратами, упущенной выручкой. «Нужно не забывать, что сложные времена сменяются хорошими, и в этом контексте есть смысл продолжать заглядывать за горизонт текущих событий и думать, что будет происходить, какие будут появляться новые ниши и возможности для развития», — заключил Самойлов.



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