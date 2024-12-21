Студенты высоко оценивают перспективность работы в сельском хозяйстве

65,8% участников опроса планируют работать по профессии Flickr.com

Большинство студентов оценивают перспективность работы в сельском хозяйстве на 7-10 баллов по десятибалльной шкале, показал опрос Россельхозбанка, проведенный среди 1758 учащихся сельскохозяйственных вузов России в декабре (результаты исследования есть у «Агроинвестора»). Такие оценки поставили 82% респондентов, в том числе высший балл дали 37,1% опрошенных.



Большая часть (23,6%) студентов, принявших участие в опросе, решили связать свою жизнь с АПК ради возможности открыть свое дело, финансовая стабильность важна для 18,6% респондентов, 17,9% студентов выбрали отрасль из-за ее активного развития и поддержки государства, гарантированное трудоустройство — основной фактор для 14,2% опрошенных. Остальные голоса распределились между такими факторами, как глобальная социальная миссия и возможность для инноваций.



При этом опрос показал, что фактор семейной преемственности профессии в отрасли сельского хозяйства не является основополагающим. На вопрос «Есть ли (были ли) в твоей семье работники сельского хозяйства?» треть опрошенных подтвердили династийность, у 66,5% респондентов в роду не было работников АПК.



После окончания аграрного вуза 65,8% опрошенных планируют работать по профессии, 27,5% студентов еще не приняли решение о дальнейшем трудоустройстве, 6,7% респондентов хотят работать в смежной или другой сфере. При этом ключевым фактором при выборе будущего места работы традиционно остается заработная плата, такой ответ дали 31% респондентов. На первом месте работы выпускники рассчитывают получать более 70 тыс. руб. (39% респондентов), на начальную заработную плату в 50-70 тыс. руб. согласны 32% участников опроса, остальные готовы работать за 30-50 тыс. руб. в месяц.



Фактор «условия труда/современное оборудование» при выборе места работы важен для 30,5% студентов. Также важную роль играют карьерный рост (25%), хороший коллектив (8,5%) и близость к дому (5%). 63% опрошенных планируют не менять регион после окончания вуза.



Также в ходе опроса студенты могли указать компанию, в которой они хотели бы работать. В топ-3 мест для трудоустройства вошли «ЭкоНива» (21,9%), «Сибагро» (13,8%) и «Мираторг» (13,4%). При этом 56,2% респондентов ответили, что планируют открыть свое дело, развивать собственное хозяйство. Согласно результатам опроса, 55% опрошенных уже участвовали в практиках или оплачиваемых стажировках на предприятиях.



Между тем, вице-премьер Дмитрий Патрушев поручил по итогам 2024 года провести мониторинг численности, состава и перемещения кадров в российском АПК. Также он обсудил с представителями профильных ведомств совершенствование и развитие системы подготовки кадров для отрасли. Так, в новом нацпроекте «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», реализация которого начнется в 2025 году, предусмотрен федеральный проект, направленный на подготовку высокотехнологичных кадров. Его ключевая цель — обеспечить отрасль специалистами не менее чем на 95%. «Непрерывная подготовка будущих специалистов должна начинаться со школьной скамьи. На это направлен пилотный проект по созданию агротехнологических классов. Сейчас такие классы действуют в восьми регионах. К 2030 году в рамках реализации федерального проекта по стране их должно быть 18 тыс.», — подчеркнул Патрушев.



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