Правительство скорректировало госпрограмму развития сельского хозяйства

Нововведения должны начать действовать с 1 января 2025 года Freepik.com

Правительство по поручению президента Владимира Путина и с учетом ключевых задач, стоящих перед отраслью, скорректировало госпрограмму развития сельского хозяйства. «На недавнем совещании по этим вопросам глава государства отмечал необходимость использования таких мер поддержки бизнеса, которые способны дать максимальный эффект для увеличения выпуска товаров и услуг. Они касаются многих отраслей и в значительной степени — агропромышленного комплекса», — сказал глава кабмина Михаил Мишустин в ходе оперативного совещания с вице-премьерами.



По словам Мишустина, согласно постановлению правительства, уточняется порядок софинансирования региональных расходов. Предлагается ряд изменений в правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета, в том числе на приоритетные направления в АПК. «Теперь при выделении средств больше внимания уделим созданию условий для агробизнеса, который занимается фруктами и ягодами, чтобы у таких предпринимателей было необходимое финансирование на сады, на питомники», — сказал он.



Еще одна важная область — содействие в заключении договоров агрострахования. «Из‑за чрезвычайных ситуаций с погодой производители несут серьезные потери по объемам урожая и по поголовью животных. Мы сталкиваемся с этим практически ежегодно, — отметил Мишустин. — Нужно помочь бизнесу вовремя снизить риски. И субсидирование таких расходов должно быть усилено». Также уточняются условия предоставления наиболее востребованных грантов, таких как «Агропрогресс», на развитие материально-технической базы и семейных ферм. За счет этих ресурсов можно будет приобретать, а также осуществлять монтаж газопоршневых установок, что позволит сократить траты малых хозяйств на электроэнергию, пояснил глава правительства.



Особый акцент будет сделан на положении дел в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах, подчеркнул Мишустин. Там приоритетное финансирование будет предоставляться на агротехнологические работы, включая меры по повышению плодородия и качества почв и в целом на улучшение экологической безопасности в АПК, в том числе для увеличения объемов производства кормов.



Также в госпрограмму добавлен пункт о возмещении части затрат на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в сфере производства ферментных препаратов, пищевых, кормовых добавок и других критически важных для эффективного производства вспомогательных средств, в которых нуждается АПК. Это предложение появилось по итогам стратегической сессии, где обсуждались вопросы технологического обеспечения продовольственной безопасности, уточнил Мишустин.



«Это лишь некоторые из наиболее значимых для сельского хозяйства изменений, которые были подготовлены с участием наших отраслевых специалистов, — сказал премьер-министр. — Рассчитываем, что такие меры будут способствовать сохранению конкурентоспособности наших аграриев, чтобы у наших граждан было больше качественных отечественных продуктов питания». Все нововведения должны начать действовать с 1 января 2025 года.



Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

