Господдержка агрострахования увеличится

Объем страховых выплат аграриям с начала года составил 3,3 млрд рублей Е. Разумный

В 2025 году на господдержку агрострахования будет выделено 6,8 млрд руб. — на 700 млн руб. больше, чем в этом году, сообщила первый заместитель министра сельского хозяйства Елена Фастова на совещании в Совете Федерации. По ее словам, по итогам 2024 года планируется выйти на страхование 15 млн га посевов (17,3% от общей площади), сейчас аграрии заключили договоры на 12 млн га. Цель на 2025 год — увеличить показатель до 20%, или 17 млн га, пишет «Агроэксперт».



Объем страховых выплат аграриям с начала года составил 3,3 млрд руб., по итогам года показатель ожидается на уровне 5 млрд руб. Основные выплаты идут по растениеводству, уточнила Фастова. Как следует из ее презентации, на которую ссылается ТАСС, в прошлом году объем страховых выплат составил 2,1 млрд руб., в 2022-м — 2,9 млрд руб. В этом году 64% выплат относятся к отрасли растениеводства, 33% — к животноводству, 3% — к товарному рыбоводству.



Фастова обратила внимание на увеличение посевных площадей, застрахованных от чрезвычайных ситуаций природного характера: в 2024 году от этого риска было застраховано 5,6 млн га против 4,3 млн га в 2023-м, то есть около 30% от всех застрахованных площадей. «Мы ввели этот вид страхования в 2022 году с акцентом на субъекты, где частота введения чрезвычайного режима может быть от двух до четырех, даже до пяти раз за год. Но мы, естественно, призываем всех (использовать данный вид страхования), потому что в последнее время ЧС случаются в тех регионах, где никогда такого не было», — цитирует замминистра «Агроэксперт».



Вместе с тем председатель Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александр Двойных отметил, что агрострахование останется добровольной мерой. «Ни в какой повестке сегодня тема обязательного агрострахования не стоит — ни у нашего комитета, ни у Минсельхоза, ни у коллег из Государственной думы», — сказал он. Тем не менее, он обратил внимание, что тех финансовых возможностей, которые были в 2024 году, и позволяли реагировать на климатические вызовы, в следующие три года может не оказаться. Ранее из резервного фонда правительства было выделено 930 млн руб. на поддержку садоводческих хозяйств, пострадавших от заморозков.



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