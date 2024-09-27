Аграрии уже получили не менее 3 млрд рублей страховых выплат

Стратегическая задача до 2030 года — застраховать не менее 30% посевных площадей Е. Разумный

Аграрии уже получили не менее 3 млрд руб. страховых выплат, рассказал президент Национального союза агростраховщиков (НСА) Корней Биждов на конференции «Агроинвестор: PRO растениеводство». Он обратил внимание, что текущий год является «урожайным» - и с точки зрения убытков, и с точки зрения выплат, и напомнил, что Минсельхоз приоритетом защиты бизнеса от природных катаклизмов считает систему агрострахования. Стратегическая задача до 2030 года — застраховать не менее 30% посевных площадей.



«Практически во всех странах — лидерах агробизнеса существует своя система агрострахования, порядка 40% мировых посевных площадей застраховано», — привел данные глава НСА. В нашей стране, по данным Союза, в прошлом году было застраховано порядка 16% всех посевных площадей, по итогам этого года показатель ожидается на уровне 17-20%. Соответственно, считает Биждов, охват страхованием не менее 30% посевов может быть достигнут еще до 2030 года, если останется текущий темп роста спроса на агрострахование.



За восемь месяцев 2024 года в России застраховано 9,5 млн га в 70 регионах — то есть, практически во всех субъектах, где есть агробизнес, уже присутствует агрострахование в той или иной мере, подчеркнул Биждов. Если в прошлом году и ранее наиболее востребована была мультирисковая программа страхования, то теперь спрос на нее и на программу страхования от ЧС почти сравнялись, уточнил он. «Рост спроса на программу ЧС в этом году составил 83%», — уточнил глава НСА. Впервые в этом году обеспечен охват страхованием около 25% зерновых ярового сева, и это серьезный прорыв, подчеркнул он.



За 2021-2023 годы аграрии получили страховых выплат 14,5 млрд руб., что более чем в два раза выше, чем за предыдущие три года — тогда показатель составил 6,6 млрд руб. В 2024 году на начало сентября аграриям выплачено не менее 3 млрд руб. «Дело в том, что мы имеем точную статистику по договорам страхования с господдержкой, а по предприятиям, застрахованным без государственной поддержки, получим данные чуть позже», — пояснил Биждов. Выплаты получили в 25 регионах России. Крупнейшие выплаты, в том числе по майским заморозкам, получили аграрии Волгоградской области — не менее 611 млн руб., Кубани — не менее 330 млн руб., Тамбовской области — не менее 180 млн руб.



Крупнейшая страховая выплата на одно хозяйство в 2023—2024 годах составила более миллиарда рублей. Правда, получило ее животноводческое, а не растениеводческое предприятие — по АЧС. В растениеводстве одна из самых крупных выплат в 2023 году составила 236 млн руб. — по утрате урожая винограда из-за заморозков. А в этом году хозяйство Белгородской области по утрате урожая получило 98 млн руб.



«Даже при существующих проблемных зонах действующая система агрострахования в России уже способна оплачивать крупные — как на уровне одного хозяйства, так и на уровне региона», — подчеркнул Биждов. По статистике НСА, за последние три года в растениеводстве порядка 57% выплат приходятся на страховые случаи, связанные с недостатком влаги, 24% — с переувлажнением и половодьем, 9% — с градом и сильным ветром.



«Этот год принес нам четыре масштабных погодных межрегиональных негативных погодных явления: заморозки в 11 регионах в мае, засуха в ряде регионов, причем в некоторых областях майские заморозки сразу перешли в засуху, соответственно, ущерб хозяйств был колоссальный, — обратил внимание Биждов. — Паводки и подтопления полей в Приморье в июле, ЧС по переувлажнению в десяти регионах Сибири и Поволжья».



Он обратил внимание, что НСА с застрахованными аграриями и региональными агроведомствами проводит совещания, где специалисты Союза пошагово объясняют, что делать бизнесу, чтобы оперативно получить страховую выплату. Президент НСА обратил внимание, что по заморозкам выплаты сельхозпредприятия получили достаточно быстро — к 1 июля объем страховых компенсаций по ЧС, в том числе, из-за заморозков, составил 1,1 млрд руб.



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