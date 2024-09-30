Небольшие хозяйства могут не восстановиться после вторжения ВСУ в Курскую и Белгородскую области

В Курской области завершить уборочную кампанию не удастся на площади 160 тысяч гектаров М. Стулов

Небольшие сельхозпроизводители, вероятно, не смогут продолжить работу после вторжения ВСУ в Курскую и Белгородскую области. Такое мнение высказала управляющий партнер юридической группы «Ратум» (Курск) Ольга Романова в ходе конференции «Агроинвестор: PRO растениеводство». «Небольшие хозяйства по 100-200 га фактически остались просто с нулем. И говорить о том, что с ними произойдет… финансовое оздоровление — это вряд ли. Скорее всего, будет банкротство, и людям придется все начинать с нуля», — думает Романова. В таких условиях, продолжает она, земельные активы — это, скорее, обуза, поскольку пользоваться ими нельзя, а платить налог нужно, поскольку власти еще не приняли решение по этому вопросу.



Впрочем, государство оказывает помощь предприятиям, расположенным в ряде районов пострадавших областей, отметила Романова. Среди мер поддержки — отложенная уплата других налогов, страховых взносов, приостановление на 12 месяцев решений о блокировке счетов, камеральных и других проверок и рассмотрения дел о налоговых правонарушениях. Также оказывается помощь в частичном трудоустройстве персонала. Со стороны банков тоже есть преференции — отсрочка по платежам на срок до года. При этом, обращает внимание эксперт, все льготы предоставляются с 1 августа, но ВСУ начали жечь поля еще в июле, и по возмещению этих убытков есть вопросы. Однако Романова не уверена, что существующие меры поддержки смогут помочь восстановить бизнес.



Точный размер ущерба от боевых действий на территории Белгородской и Курской областей пока неизвестен, но в последней на площади порядка 160 тыс. га завершить уборочную кампанию не удастся, отметила Романова. По данным администрации региона, погибло более 352 тыс. голов животных (в сельхозпредприятиях, за исключением ЛПХ). Кроме того, ВСУ перевозили сельхозтехнику на подконтрольную им территорию.



СВО идет не первый год, и страховые компании также учитывают риски, связанные с ее проведением, обратила внимание Романова. Так, теперь в договоры они включают оговорки о том, что военные действия, вторжение и др., в том числе без объявления, не являются страховыми случаями. Если говорить об агростраховании, то в Курской области им по большей части пользуются крупные компании, добавила Романова. Сложности еще и в том, что оценщики не могут посетить районы, которые сейчас находятся в зоне боевых действий, добавила она. Кроме того, часть техники, особенно у небольших хозяйств, просто не была оформлена, поэтому взыскать деньги им будет проблематично.



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