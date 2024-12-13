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Конференция «Агрохолдинги России — 2024»

Минфин предложил пересмотреть условия льготного кредитования

Нововведение может сделать льготные кредиты менее выгодными

| Агроинвестор |

Минфин предлагает субсидировать не плавающую, а фиксированную процентную ставку
Минфин предлагает субсидировать не плавающую, а фиксированную процентную ставку

Минфин предложил выровнять условия субсидирования льготных кредитов, облигационных займов и лизинга для бизнеса, ограничив их процентной ставкой не более 5% годовых в 2025 и 2026 годах (то есть размер ставки ЦБ минус субсидируемые государством 5%) и не более 3% — в 2027 и последующие годы. Сейчас субсидируются плавающие процентные ставки, что полностью транслирует процентный риск на федеральный бюджет, но нововведение позволит значимо сократить эти риски, говорится в пояснительной записке к проекту постановления, опубликованному на портале проектов нормативных правовых актов. 

До февраля 2024 года льготные кредиты агросектору выдавались по ставке не выше 5%, но с 10 февраля ставку по ним было решено сделать плавающей. Для приоритетных направлений установили более выгодную ставку. Среди них — селекция и генетика, садоводство, молочное скотоводство и переработка молока, птицеводство, малые формы хозяйствования, производство хлеба и муки, первичная переработка продукции животноводства. Для этих направлений банкам компенсируют 70% ключевой ставки, для других отраслей — 50%, писала «Российская газета» со ссылкой на замминистра сельского хозяйства Елену Фастову.

Кроме того, предложил установить ограничение по размеру годового дохода в 400 млн руб. для крестьянско-фермерских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов для получения льготных кредитов с плавающей субсидированной ставкой. Изменение коснется льготных кредитов для агросектора, по которым размер субсидии составляет 70% от ключевой ставки. Сейчас участники комплексного научно-технического проекта в рамках ФНТП на 2017-2030 годы, КФХ и сельхозкооперативы могут получить их без ограничений по годовому доходу. Законопроект также расширит список целей, для которых может быть использовано льготное кредитование.

Ранее ЦБ и Минфин отмечали, что одной из причин высокой инфляции является льготное кредитование, напоминает независимый эксперт зернового рынка Александр Корбут. То есть, продолжает он, фактически позиция финансового сектора по отношению к льготному кредитованию выработалась: этот механизм поддержки довольно дорогой, потому что бюджет на него постоянно приходится увеличивать из-за длительных сроков кредитования. «Оценивать это (предложение Минфина) можно только негативно. Потому что если сейчас у нас средняя кредитная ставка в сельском хозяйстве, как оценивал ЦБ, составляет порядка 20% (с учетом льготной ставки), по факту она будет выше», — прокомментировал «» Корбут. В результате льготный кредит станет «не очень выгодным», особенно для сельского хозяйства, поскольку высокие ставки не покрывают агроклиматические и эпизоотические риски, говорит эксперт. 

В последние недели правительство неоднократно выделяло дополнительное финансирование для льготного кредитования по ранее выданным займам: по 10 млрд руб., 14 млрд руб., 57 млрд руб., напоминает Корбут. По его мнению, это делается для того, чтобы не допустить массового банкротства из-за повышения ставок банками. «Вещь очевидная — с льготным кредитованием надо что-то делать <...>. В сельском хозяйстве “отбить” такие ставки невозможно. Эта инициатива <...> — явный сигнал о том, что система кредитования для сельского хозяйства требует весьма серьезной модернизации», — считает эксперт. 

Аналитик ФГ «» Игорь Додонов считает, что причина появления такого проекта постановления вполне понятна: Минфин пытается снизить нагрузку на бюджет, связанную с субсидированием программ льготного кредитования в условиях высоких процентных ставок. «Влияние инициативы на доступность льготных кредитов, на мой взгляд, не совсем однозначно. С одной стороны, ограничение величины субсидируемой ставки приведет к росту ставок по льготным кредитам, что снизит их привлекательность для заемщиков. С другой стороны, как я понимаю, это также означает снижение величины субсидии в расчете на один кредит и при заданном общем размере льготной программы может привести к расширению ее охвата», — прокомментировал «» Додонов. То есть, заключает он, воспользоваться льготным кредитом смогут больше компаний, хотя и при более высокой ставке.

Президент () Александр Шохин также считает, что высокая ключевая ставка ЦБ делает малопривлекательным для бизнеса привлечение льготных кредитов независимо от объема субсидирования, но планируемое ограничение поддержки по субсидируемым займам приведет к тому, что мало кто из компаний сможет воспользоваться этой мерой. «На самом деле для крупного бизнеса, коль скоро большинство льгот по субсидиям — это “ключевая ставка минус” (размер ставки ЦБ минус субсидируемые государством процентные пункты), то все зависит от ключевой ставки. Если ключевая ставка будет 25%, сколько ни минусуй, 3% или 5% — все равно это многовато», — сказал Шохин «Интерфаксу».

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