Минфин предложил пересмотреть условия льготного кредитования

Минфин предлагает субсидировать не плавающую, а фиксированную процентную ставку Pixabay

Минфин предложил выровнять условия субсидирования льготных кредитов, облигационных займов и лизинга для бизнеса, ограничив их процентной ставкой не более 5% годовых в 2025 и 2026 годах (то есть размер ставки ЦБ минус субсидируемые государством 5%) и не более 3% — в 2027 и последующие годы. Сейчас субсидируются плавающие процентные ставки, что полностью транслирует процентный риск на федеральный бюджет, но нововведение позволит значимо сократить эти риски, говорится в пояснительной записке к проекту постановления, опубликованному на портале проектов нормативных правовых актов.



До февраля 2024 года льготные кредиты агросектору выдавались по ставке не выше 5%, но с 10 февраля ставку по ним было решено сделать плавающей. Для приоритетных направлений установили более выгодную ставку. Среди них — селекция и генетика, садоводство, молочное скотоводство и переработка молока, птицеводство, малые формы хозяйствования, производство хлеба и муки, первичная переработка продукции животноводства. Для этих направлений банкам компенсируют 70% ключевой ставки, для других отраслей — 50%, писала «Российская газета» со ссылкой на замминистра сельского хозяйства Елену Фастову.



Кроме того, Минсельхоз предложил установить ограничение по размеру годового дохода в 400 млн руб. для крестьянско-фермерских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов для получения льготных кредитов с плавающей субсидированной ставкой. Изменение коснется льготных кредитов для агросектора, по которым размер субсидии составляет 70% от ключевой ставки. Сейчас участники комплексного научно-технического проекта в рамках ФНТП на 2017-2030 годы, КФХ и сельхозкооперативы могут получить их без ограничений по годовому доходу. Законопроект также расширит список целей, для которых может быть использовано льготное кредитование.



Ранее ЦБ и Минфин отмечали, что одной из причин высокой инфляции является льготное кредитование, напоминает независимый эксперт зернового рынка Александр Корбут. То есть, продолжает он, фактически позиция финансового сектора по отношению к льготному кредитованию выработалась: этот механизм поддержки довольно дорогой, потому что бюджет на него постоянно приходится увеличивать из-за длительных сроков кредитования. «Оценивать это (предложение Минфина) можно только негативно. Потому что если сейчас у нас средняя кредитная ставка в сельском хозяйстве, как оценивал ЦБ, составляет порядка 20% (с учетом льготной ставки), по факту она будет выше», — прокомментировал «Агроинвестору» Корбут. В результате льготный кредит станет «не очень выгодным», особенно для сельского хозяйства, поскольку высокие ставки не покрывают агроклиматические и эпизоотические риски, говорит эксперт.



В последние недели правительство неоднократно выделяло дополнительное финансирование для льготного кредитования по ранее выданным займам: по 10 млрд руб., 14 млрд руб., 57 млрд руб., напоминает Корбут. По его мнению, это делается для того, чтобы не допустить массового банкротства из-за повышения ставок банками. «Вещь очевидная — с льготным кредитованием надо что-то делать <...>. В сельском хозяйстве “отбить” такие ставки невозможно. Эта инициатива <...> — явный сигнал о том, что система кредитования для сельского хозяйства требует весьма серьезной модернизации», — считает эксперт.



Аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов считает, что причина появления такого проекта постановления вполне понятна: Минфин пытается снизить нагрузку на бюджет, связанную с субсидированием программ льготного кредитования в условиях высоких процентных ставок. «Влияние инициативы на доступность льготных кредитов, на мой взгляд, не совсем однозначно. С одной стороны, ограничение величины субсидируемой ставки приведет к росту ставок по льготным кредитам, что снизит их привлекательность для заемщиков. С другой стороны, как я понимаю, это также означает снижение величины субсидии в расчете на один кредит и при заданном общем размере льготной программы может привести к расширению ее охвата», — прокомментировал «Агроинвестору» Додонов. То есть, заключает он, воспользоваться льготным кредитом смогут больше компаний, хотя и при более высокой ставке.



Президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин также считает, что высокая ключевая ставка ЦБ делает малопривлекательным для бизнеса привлечение льготных кредитов независимо от объема субсидирования, но планируемое ограничение поддержки по субсидируемым займам приведет к тому, что мало кто из компаний сможет воспользоваться этой мерой. «На самом деле для крупного бизнеса, коль скоро большинство льгот по субсидиям — это “ключевая ставка минус” (размер ставки ЦБ минус субсидируемые государством процентные пункты), то все зависит от ключевой ставки. Если ключевая ставка будет 25%, сколько ни минусуй, 3% или 5% — все равно это многовато», — сказал Шохин «Интерфаксу».



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