В 2025 году маржинальность перевозок зерна снизится

В 2023 году часть перевозчиков обновила свой автопарк Я. Чингаев

В 2025 году ожидается снижение маржинальности зерновых перевозок, что приведет к переходу грузоперевозчиков в другие ниши, ликвидации и поиску альтернативных форм занятости. Такое мнение в ходе конференции «Агроинвестора» «Агрохолдинги России — 2024» озвучил директор по маркетингу компании SmartSeeds (входит в «Деметра-Холдинг») Федор Смирнов.



«Если в 2023 году мы могли наблюдать классический рынок перевозчика, когда был дефицит транспорта, то в 2024-м рынок развернулся в сторону заказчика, — отметил он. — Этому есть несколько причин. С одной стороны, в 2023 году часть перевозчиков обновила свой автопарк за счет лизинговых средств (было приобретено около 143 тыс. транспортных средств) в расчете на успешный 2024 год. Но он не оправдался, рост тарифов на перевозку не произошел. Это привело к профициту транспорта и вынуждает участников рынка перевозки зерна искать другие направления для развития своего бизнеса».



В последние годы цифровые платформы развиваются в различных отраслях агробизнеса, в том числе в перевозке зерна. В частности, компания SmartSeeds, предоставляющая цифровые услуги, по собственным данным, является лидером рынка автоперевозок зерна в России. По состоянию на начало декабря 2024 года благодаря этой платформе было перевезено более 8 млн т зерна в 26 регионах европейской части России при участии более 18 тыс. аккредитованных перевозчиков. «Цифровизация логистики — большой ресурс для поддержания рентабельности автоперевозок», — считает Смирнов.



Накануне «Известия» со ссылкой на ассоциацию «АвтоГрузЭкс» сообщили, что примерно 30% грузовых автоперевозчиков заявили о рисках банкротства в следующем году: многие российские компании из этой сферы заканчивают 2024-й с убытками. Причиной стал рост издержек из-за повышения ключевой ставки ЦБ и падения спроса, который спровоцировал сокращение тарифов на 12%.



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