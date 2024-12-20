Бизнес должен решать кадровые вопросы совместно с государством

Одна из важнейших проблем — это социальные вопросы на селе Pixabay

Сейчас работа на селе становится все более интересной и требует специалистов высокого класса и квалификации в разных областях: биологии, химии, генетике и др. Привлечение кадров в отрасль, — задача, которую должны совместно решать государство и бизнеса, сказал президент Владимир Путин в ходе прямой линии и пресс-конференции, отвечая на вопрос о том, какие меры принять, чтобы привлечь новые молодые кадры и сохранить тех, кто уже проживает на селе.



По словам главы государства, производители должны создавать условия для того, чтобы целевым образом направлять людей на подготовку, в ходе которой подбирать для себя кадры, обеспечивать их работу на предприятиях и производственную практику; нужно создавать условия для молодых людей, которые бы приходили и с интересом работали в этом секторе экономики. «Государство будет делать все для того, чтобы привлекать абитуриентов, нужных для этой отрасли», — отметил он.



«Одна из важнейших проблем — это социальные вопросы на селе: это жилье, это культура, образование. Есть программа социально-экономического развития села, она в целом обеспечена финансированием. Конечно, наверное, и этого мало, но самое главное — это повышение уровня благосостояния людей, которые проживают на селе, увеличение уровня их доходов. От этого будут решаться все остальные вопросы. Мы, уверен, в таком ключе и будем двигаться», — сказал президент.



Сельское хозяйство — одна из ключевых отраслей экономики, напомнил Путин, оно развивается хорошим темпом — 3% в год. «Мы входим в число трех крупнейших экспортеров продовольствия на мировой рынок, а по пшенице вообще занимаем первое место в мире. И, несмотря на то что у нас в прошлом году вообще был рекордный урожай — 148 млн т, сейчас будет 130 млн т, но это тоже очень большой урожай, мы стабильны: на протяжении 10 лет у нас свыше 100 млн т и стабильный, очень большой ресурс для экспортных операций», — подчеркнул президент. Россия полностью обеспечивает себя мясом и поставляет его на экспорт, и, хотя еще есть проблемы, связанные с молоком и плодоовощной продукцией, но есть и программа развития их производства, добавил он.



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