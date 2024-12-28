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Видеозапись конференции «Агрохолдинги России — 2024»
Видеозапись конференции «Агрохолдинги России — 2024»

Правительство установило экспортные пошлины на зернобобовые

Пошлина для гороха, нута и чечевицы составит 5%

| Агроинвестор |

Введение пошлины может оказать давление на экспорт, который и так ниже, чем в 2023 году
Введение пошлины может оказать давление на экспорт, который и так ниже, чем в 2023 году

С 1 января и на постоянной основе в России будет действовать экспортная пошлина на горох, нут и чечевицу. Она будет распространяться на поставки за пределы ЕАЭС и составит 5% от таможенной стоимости, следует из сообщения на сайте правительства. «Это позволит поддержать рациональное соотношение экспорта зернобобовых культур и внутреннего потребления», — говорится в документе. До конца 2024 года при вывозе зернобобовых культур применяются гибкие экспортные пошлины: в зависимости от курса рубля они составляют от 4% до 7%.

«Несмотря на хороший урожай зернобобовых по Росстату, их экспорт в этом году идет с большим трудом по ряду причин, — сказал «» гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка () Дмитрий Рылько. — В частности, сбоят поставки гороха в Китай, также не очень хорошо на экспорт идет нут». По его словам, пошлина в 5% в любом случае негативно отразится на рынке — в условиях жесткой конкуренции с канадцами и австралийцами мировые цены вряд ли отыграют.

По данным , в 2024 году в России были рекордные площади сева под всеми бобовыми, некоторые из них показали рекордный урожай. Так, сборы гороха составили чуть менее 4 млн т — это второй в истории объем. Производство чечевицы и нута было рекордным — чуть менее 600 тыс. т и 800 тыс. т соответственно.

Однако экспорт бобовых сильно отстает от показателей прошлого года. Так, вывоз гороха в первой половине сезона не превысил 700 тыс. т (1,8 млн т за аналогичный период 2023/24 сельхозгода). На рынке гороха сказывается крайне низкий уровень поставок в Китай: если в первой половине прошлого сезона в эту страну было отгружено 827 тыс. т, то в текущем — всего около 120 тыс. т. Аналогично по нуту — 170 тыс. т против 300 тыс. т и чечевице — 70 тыс. т против 200 тыс. т. Так что значимые объемы зернобобовых остаются нереализованными. 

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