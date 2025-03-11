Запасы пшеницы в этом сезоне снизятся

По итогам 2023/24 сельхозгода запасы зерна были на уровне 20 млн тонн А. Гордеев

По прогнозу Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), переходящие запасы зерна по итогам текущего сезона составят 16 млн т, включая 13,7 млн т пшеницы, пишет поле.рф. «С учетом того, что часть запасов пшеницы находится в интервенционном фонде, это довольно низкий показатель», — сказал изданию гендиректор ИКАР Дмитрий Рылько. По итогам 2023/24 сельхозгода запасы зерна были на уровне 20 млн т, включая 17,6 млн т пшеницы.



Несмотря на снижение запасов, никакой катастрофы не случится, так как «на рынке были и меньшие запасы», отметил эксперт. При этом он уточнил, что прогнозируемый объем запасов будет достигнут, если экспорт зерна составит 52 млн т, в том числе 42,5 млн т пшеницы. Однако, возможно, вывоз будет меньше. ИКАР понизил прогноз экспорта пшеницы в этом сезоне на 0,5 млн т, до 42,5 млн т в конце февраля из-за валютных колебаний.



По прогнозу аналитического центра «Русагротранса», экспорт пшеницы в этом сезоне может составить 40,5 млн т, что ниже среднего показателя за пять лет (42,4 млн т). Аналитический центр «СовЭкон» в конце февраля понизил прогноз экспорта российской пшеницы в этом сезоне на 0,6 млн т, до 42,2 млн т. Согласно февральскому прогнозу Минсельхоза США, в этом сельхозгоду Россия может поставить на экспорт 45,5 млн т пшеницы, ее переходящие запасы аналитики ведомства оценивают в 9,7 млн т (без учета Крыма и новых регионов) против 11,7 млн т в предыдущем сезоне.



По подсчетам Росстата на 1 февраля, запасы пшеницы в сельскохозяйственных организациях (без учета малых) составляли 13,7 млн т, что на 32% ниже прошлогоднего показателя. Запасы пшеницы сократились на фоне активного экспорта в первой половине сезона: июля 2024-го по январь 2025 года из России были отгружены рекордные 30,5 млн т пшеницы против 29,8 млн т в прошлом году, ранее сравнивал «СовЭкон».



На 1 января разрыв между текущими и прошлогодними запасами пшеницы составлял 29%.



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