Запасы пшеницы в этом сезоне снизятся

По прогнозу Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), переходящие запасы зерна по итогам текущего сезона составят 16 млн т, включая 13,7 млн т пшеницы, пишет поле.рф. «С учетом того, что часть запасов пшеницы находится в интервенционном фонде, это довольно низкий показатель», — сказал изданию гендиректор ИКАР Дмитрий Рылько. По итогам 2023/24 сельхозгода запасы зерна были на уровне 20 млн т, включая 17,6 млн т пшеницы.
Несмотря на снижение запасов, никакой катастрофы не случится, так как «на рынке были и меньшие запасы», отметил эксперт. При этом он уточнил, что прогнозируемый объем запасов будет достигнут, если экспорт зерна составит 52 млн т, в том числе 42,5 млн т пшеницы. Однако, возможно, вывоз будет меньше. ИКАР понизил прогноз экспорта пшеницы в этом сезоне на 0,5 млн т, до 42,5 млн т в конце февраля из-за валютных колебаний.
По прогнозу аналитического центра «Русагротранса», экспорт пшеницы в этом сезоне может составить 40,5 млн т, что ниже среднего показателя за пять лет (42,4 млн т). Аналитический центр «СовЭкон» в конце февраля понизил прогноз экспорта российской пшеницы в этом сезоне на 0,6 млн т, до 42,2 млн т. Согласно февральскому прогнозу Минсельхоза США, в этом сельхозгоду Россия может поставить на экспорт 45,5 млн т пшеницы, ее переходящие запасы аналитики ведомства оценивают в 9,7 млн т (без учета Крыма и новых регионов) против 11,7 млн т в предыдущем сезоне.
По подсчетам Росстата на 1 февраля, запасы пшеницы в сельскохозяйственных организациях (без учета малых) составляли 13,7 млн т, что на 32% ниже прошлогоднего показателя. Запасы пшеницы сократились на фоне активного экспорта в первой половине сезона: июля 2024-го по январь 2025 года из России были отгружены рекордные 30,5 млн т пшеницы против 29,8 млн т в прошлом году, ранее сравнивал «СовЭкон».
На 1 января разрыв между текущими и прошлогодними запасами пшеницы составлял 29%.
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