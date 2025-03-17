Экспортные цены на пшеницу не изменились

У стран-конкурентов цены в основном росли Pixabay

Экспортные цены на российскую пшеницу с протеином 12,5% с поставкой в марте на прошедшей неделе оставались на прежних уровнях — до $248/т FOB (диапазон $246-250/т), сообщил аналитический центр. При этом цены стран-конкурентов в основном росли: румынская пшеница подорожала на $6, до $254,5/т, французская — на $5,5, до $247/т, американская — на $7, до $242/т. Незначительно — на $1 — подешевела аргентинская и австралийская пшеница, до $241/т и $245 соответственно.

Цены на пшеницу с 12,5% протеина в глубоководных портах снизились на 200 руб., до 17,8 тыс. руб./т без НДС, на малой воде — на 50 руб., до 16,7 тыс. руб./т. Активность закупок остается низкой, отмечают аналитики. Цены CPT Новороссийск с поставкой по железной дороге уменьшились на 100 руб. и составили 18,4-19,1 тыс. руб./т.



Внутренний рынок пшеницы ослабевал на Юге и в Сибири и оставался на прежних уровнях в Центре и Поволжье. На Юге цены на пшеницу 4-го класса уменьшились на 150 руб., до 16-16,3 тыс. руб./т без НДС (EXW элеватор), в Центре — оставался на уровне 15,7-16,1 тыс. руб./т, в Поволжье — 15,8-16,2 тыс. руб./т. В Сибири пшеница 4-го класса подешевела на 500 руб., до 11-12,5 тыс. руб./т на фоне исчерпания лимита субсидий на железнодорожные перевозки.



Аналитики «Русагротранса» сохраняют прогноз экспорта пшеницы в марте на уровне 1,4 млн т, из которых с 1 по 13 марта было вывезено около 400 тыс. т. Несмотря на стабилизацию экспортных цен и снижение внутренних, доходность при экспорте остается резко отрицательной, поясняют аналитики.



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