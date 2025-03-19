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Закупочные цены на пшеницу снизились впервые с середины февраля

Экспортеры неоднократно пытались уменьшить закупочные цены

| Агроинвестор |

Объем заключенных контрактов на продажу российской пшеницы вырос до 1,4 млн тонн
Объем заключенных контрактов на продажу российской пшеницы вырос до 1,4 млн тонн

На прошлой неделе закупочные цены на пшеницу с протеином 12,5% в глубоководных портах уменьшились до 17,3-17,8 тыс. руб./т против 17,5-18 тыс. руб./т неделей ранее, сравнил аналитический центр «». Это первое снижение цены с середины февраля, отмечают аналитики, поясняя, что закупочные цены снизились на фоне давления экспортеров.

Экспортеры неоднократно пытались понизить закупочные цены, чтобы повысить маржинальность экспортных операций, которая в последние месяцы была отрицательной, отмечает «». На фоне приближения весны предложение зерна несколько увеличилось, поскольку сельхозпроизводители определились с планами на новый сезон.

Снижение закупочных цен и повышение маржинальности несколько оживили экспортные продажи. По данным «», объем заключенных контрактов на продажу российской пшеницы вырос до 1,4 млн т с 1,1 млн т неделей ранее. Однако значительного увеличения экспорта в краткосрочной перспективе пока не ожидается. «» оценивает потенциальный вывоз российской пшеницы в марте в 1,5 млн т против 4,8 млн т годом ранее и 3,3 млн т в среднем за пять лет.

В феврале аналитики центра оценивали экспорт пшеницы из России в этом сезоне на уровне 42,2 млн т. С учетом текущих рекордно низких для последних лет темпов отгрузок в следующем прогнозе оценка вывоза будет понижена, говорится в сообщении «». Аналитический центр » ранее сохранил прогноз мартовского экспорта пшеницы в 1,4 млн т, из которых с 1 по 13 марта было вывезено около 400 тыс. т. Несмотря на стабилизацию экспортных цен и снижение внутренних, доходность при экспорте остается резко отрицательной, отмечали аналитики.

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