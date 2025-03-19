Закупочные цены на пшеницу снизились впервые с середины февраля

Объем заключенных контрактов на продажу российской пшеницы вырос до 1,4 млн тонн shipfax.blogspot.com

На прошлой неделе закупочные цены на пшеницу с протеином 12,5% в глубоководных портах уменьшились до 17,3-17,8 тыс. руб./т против 17,5-18 тыс. руб./т неделей ранее, сравнил аналитический центр «СовЭкон». Это первое снижение цены с середины февраля, отмечают аналитики, поясняя, что закупочные цены снизились на фоне давления экспортеров.



Экспортеры неоднократно пытались понизить закупочные цены, чтобы повысить маржинальность экспортных операций, которая в последние месяцы была отрицательной, отмечает «СовЭкон». На фоне приближения весны предложение зерна несколько увеличилось, поскольку сельхозпроизводители определились с планами на новый сезон.



Снижение закупочных цен и повышение маржинальности несколько оживили экспортные продажи. По данным «СовЭкона», объем заключенных контрактов на продажу российской пшеницы вырос до 1,4 млн т с 1,1 млн т неделей ранее. Однако значительного увеличения экспорта в краткосрочной перспективе пока не ожидается. «СовЭкон» оценивает потенциальный вывоз российской пшеницы в марте в 1,5 млн т против 4,8 млн т годом ранее и 3,3 млн т в среднем за пять лет.



В феврале аналитики центра оценивали экспорт пшеницы из России в этом сезоне на уровне 42,2 млн т. С учетом текущих рекордно низких для последних лет темпов отгрузок в следующем прогнозе оценка вывоза будет понижена, говорится в сообщении «СовЭкона». Аналитический центр «Русагротранса» ранее сохранил прогноз мартовского экспорта пшеницы в 1,4 млн т, из которых с 1 по 13 марта было вывезено около 400 тыс. т. Несмотря на стабилизацию экспортных цен и снижение внутренних, доходность при экспорте остается резко отрицательной, отмечали аналитики.



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