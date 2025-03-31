«Русагротранс» повысил прогноз экспорта пшеницы в марте

Экспортные цены на российскую пшеницу с протеином 12,5% с поставкой в апреле уменьшились на $1, до $254/т FOB ГК «Прометей»

Аналитический центр «Русагротранса» повысил прогноз экспорта пшеницы в марте с 1,5-1,6 млн т до 1,85 млн т за счет новых продаж с поставкой во второй половине месяца на фоне увеличения экспортных цен. По данным на 28 марта, из России было вывезено около 1,5 млн т пшеницы. В марте прошлого года отгрузки составили 4,74 млн т.



Экспортные цены на российскую пшеницу с протеином 12,5% с поставкой в апреле уменьшились на $1, до $254/т FOB. Цены в странах-конкурентах Северного полушария снижались более активно: румынская и французская пшеница подешевела на $10, до $245/т и $239/т соответственно, американская — на $11, до $232/т. Цена на аргентинскую пшеницу выросла на $4, до $247/т, австралийская стала дороже на $2, $250/т.



Давление на рынок оказали прогнозы благоприятных дождей в России и в части зернопроизводящих регионов США, поясняют аналитики. Состояние озимой пшеницы на Великих равнинах США улучшалось в большинстве штатов, однако доля площадей озимой пшеницы под засухой увеличилась до 38% с 34% неделей ранее, и 16% год назад. «Своевременные дожди на европейской части России в ближайшие две недели будут благоприятны для развития посевов озимых и яровых культур. Температуры во вторую неделю прогноза снизятся до средних уровней после длительного периода аномально теплой погоды», — отмечают аналитики «Русагротранса».



Цены на пшеницу с 12,5% протеина в глубоководных портах на прошлой неделе прибавили 200 руб. и составили 17,7-17,8 тыс. руб./т без НДС, а в отдельных случаях достигали 18 тыс. руб./т. На малой воде цены повысились на 100 руб., до 16,3-16,5 тыс. руб./т. В прошлом году цены были на уровне 13,15 тыс. руб./т на глубокой воде и 11,8 тыс. руб./т на малой, сравнили аналитики. Цены CPT Новороссийск с поставкой по железной дороге составили 18,1-18,65 тыс. руб./т — на 200 руб. меньше, чем на предыдущей неделе. Активность закупок остается низкой.



Внутренний рынок пшеницы существенно не изменился. На Юге цены на пшеницу 4-го класса выросли на 100 руб., до 15,8-16,3 тыс. руб./т без НДС (EXW элеватор), в Центре — оставались на уровне 15,7-16,1 тыс. руб./т, в Поволжье — 15,8-16,2 тыс. руб./т. В Сибири цены на пшеницу 4-го класса составляют 11-12 тыс. руб./т.



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