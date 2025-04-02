Экспорт пшеницы в марте снизился в 2,9 раза

В последние десять дней марта отгрузки увеличились Pixabay

Россия в марте поставила на экспорт 1,78 млн т пшеницы — в 2,9 раза меньше, чем в марте прошлого года (5,13 млн тонн), пишет «Интерфакс» со ссылкой на мониторинг Российского зернового союза. Директор аналитического департамента союза Елена Тюрина сказала агентству, что по окончании второй декады месяца отгрузки прогнозировались на уровне 1,6 млн т, но в последние десять дней экспорт увеличился, что позволило выйти на более высокий показатель. С начала сезона, по данным союза, на внешние рынки было отгружено 36 млн т пшеницы, потенциал вывоза в апреле-июне оценивается в 42 млн т.



По словам Тюриной, в марте российская пшеница поставлялась в 21 страну против 41 годом ранее. Крупнейшим покупателем стал Египет, который импортировал 301,5 тыс. т — в 4,7 раза меньше, чем в марте прошлого года, когда туда было отгружено 1,42 млн т. Поставки в Бангладеш сократились в 2,4 раза — с 357 тыс. т до 151 тыс. т. Судан, замыкающий топ-3 импортеров, закупил 135 тыс. т пшеницы против 121 тыс. т годом ранее.



Цены на российскую пшеницы за месяц выросли с $250 до $253 за тонну (FOB Новороссийск), тогда как стоимость французской почти не изменилась ($237 за тонну), хотя в течение месяца были колебания, американская подешевела с $238 до $227 за тонну, сравнила Тюрина. «Как в начале марта, так и в конце отмечаем отсутствие дисконта в цене на российскую пшеницу по отношению к европейской. То есть на 1 апреля стоимость российской пшеницы выше цены на французскую на $16. На 1 марта это было $13. Думаю, что это одна из причин снижения отгрузок», — предположила Тюрина, добавив, что рентабельность экспорта за март значительно сократилась.



Аналитический центр «Русагротранса» ранее повысил прогноз экспорта пшеницы в марте с 1,5-1,6 млн т до 1,85 млн т за счет новых продаж с поставкой во второй половине месяца на фоне увеличения экспортных цен. По его данным на 28 марта, из России было вывезено около 1,5 млн т пшеницы. Экспорт в марте прошлого года аналитики оценивают в 4,74 млн т.



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