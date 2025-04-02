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Экспорт пшеницы в марте снизился в 2,9 раза

Он оценивается на уровне 1,78 млн тонн

| Агроинвестор |

В последние десять дней марта отгрузки увеличились
В последние десять дней марта отгрузки увеличились

Россия в марте поставила на экспорт 1,78 млн т пшеницы — в 2,9 раза меньше, чем в марте прошлого года (5,13 млн тонн), пишет «Интерфакс» со ссылкой на мониторинг . Директор аналитического департамента союза Елена Тюрина сказала агентству, что по окончании второй декады месяца отгрузки прогнозировались на уровне 1,6 млн т, но в последние десять дней экспорт увеличился, что позволило выйти на более высокий показатель. С начала сезона, по данным союза, на внешние рынки было отгружено 36 млн т пшеницы, потенциал вывоза в апреле-июне оценивается в 42 млн т.

По словам Тюриной, в марте российская пшеница поставлялась в 21 страну против 41 годом ранее. Крупнейшим покупателем стал Египет, который импортировал 301,5 тыс. т — в 4,7 раза меньше, чем в марте прошлого года, когда туда было отгружено 1,42 млн т. Поставки в Бангладеш сократились в 2,4 раза — с 357 тыс. т до 151 тыс. т. Судан, замыкающий топ-3 импортеров, закупил 135 тыс. т пшеницы против 121 тыс. т годом ранее.

Цены на российскую пшеницы за месяц выросли с $250 до $253 за тонну (FOB Новороссийск), тогда как стоимость французской почти не изменилась ($237 за тонну), хотя в течение месяца были колебания, американская подешевела с $238 до $227 за тонну, сравнила Тюрина. «Как в начале марта, так и в конце отмечаем отсутствие дисконта в цене на российскую пшеницу по отношению к европейской. То есть на 1 апреля стоимость российской пшеницы выше цены на французскую на $16. На 1 марта это было $13. Думаю, что это одна из причин снижения отгрузок», — предположила Тюрина, добавив, что рентабельность экспорта за март значительно сократилась.

Аналитический центр » ранее повысил прогноз экспорта пшеницы в марте с 1,5-1,6 млн т до 1,85 млн т за счет новых продаж с поставкой во второй половине месяца на фоне увеличения экспортных цен. По его данным на 28 марта, из России было вывезено около 1,5 млн т пшеницы. Экспорт в марте прошлого года аналитики оценивают в 4,74 млн т.

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