Экспортные цены на российскую пшеницу выросли до максимума за последние 10 месяцев

Цены на пшеницу в портах на прошлой неделе снижались «Содружество»

Экспортные цены на российскую пшеницу с протеином 12,5% с поставкой в марте-апреле на прошлой неделе после некоторого снижения выросли до максимального значения за последние 10 месяцев — с конца мая 2024 года, когда урожай значительно пострадал из-за возвратных заморозков, сообщил аналитический центр «Русагротранса». Котировки прибавили $7 и достигли $255/т FOB. Цены у стран-конкурентов также укреплялись: румынская пшеница подорожала на $0,5, до $255/т, французская и аргентинская — на $2, до $249/т и $243/т соответственно, американская — на $1, до $243/т, австралийская — на $3, до $248.



Рынок рос в связи с новостями об отмене Турцией прежнего механизма импорта пшеницы по схеме обязательной закупки 75% отечественной пшеницы при импорте 25%, и возращению к механизму лицензий (беспошлинный ввоз пшеницы для экспорта в виде муки), поясняют аналитики «Русагротранса». Однако резкого всплеска закупок со стороны Турции не ожидается: за апрель-май 2025 года импорт может составить не более 1,4 млн т, как и за аналогичный период прошлого года, считают они.



«Безусловно, давно ожидаемое открытие Турции поддержит экспорт из России, но потенциал поставок в страну ограничен, — говорил на прошлой неделе руководитель аналитического центра «Русагротранса» Игорь Павенский. — Уже в июне Турция начнет убирать новый урожай, и, помимо этого, с начала сезона будут использоваться объемы, уже завезенные на таможенные склады». Тем не менее, основным поставщиком будет Россия, что поддержит наш экспорт, приводило его слова РИА «Новости».



Цены на пшеницу с 12,5% протеина в глубоководных портах под давлением крепкого рубля и отсутствия доходности у экспортеров на прошлой неделе снизились на 250 руб., до 17,3-17,8 тыс. руб./т без НДС, на малой воде — опустились на 400 руб., до 16,3 тыс. руб./т. Активность закупок остается низкой, отмечают аналитики «Русгротранса». Цены CPT Новороссийск с поставкой по железной дороге упали на 150 руб., до 18,4-18,8 тыс. руб./т.



Внутренний рынок пшеницы продолжил снижаться в регионах Юга и в Сибири и оставался на прежних уровнях в Центре и Поволжье. На Юге пшеница 4-го класса подешевела на 150 руб., до 15,7-16,3 тыс. руб./т без НДС (EXW элеватор), в Центре — оставались на уровне 15,7-16,1 тыс. руб./т, в Поволжье — 15,8-16,2 тыс. руб./т. В Сибири цены на пшеницу 4-го класса уменьшились на 150 руб., до 11-12 тыс. руб./т.



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