ИКАР: состояние озимых говорит о хороших перспективах урожая

Масличные по-прежнему больше привлекают аграриев из-за своей сравнительной маржинальности Pixabay

По словам гендиректора Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрия Рылько, нынешнее состояние озимых говорит о хороших перспективах урожая в этом году, в некоторых регионах эксперт оценивает его как «отличное». «Единственное, еще нужны осадки в некоторых регионах, потому что на сегодняшний день могут быть проблемы с севом так называемых пропашных культур, которым нужна влага не в поверхностном слое, а поглубже», — сказал Рылько в ходе конференции «Агроинвестор: PRO животноводство и комбикорма». Он напомнил, что в конце марта ИКАР поднимал оценку производства пшеницы в сезоне-2025/26 до 82,5 млн т, всего зерна — 129,5 млн т. При этом, по словам Рылько, прогноз еще может вырасти.



«Если говорить о ценовой ситуации, то она не очень хороша для растениеводов. В некоторых регионах совсем грустно: там, как и ожидалось, цены далеко от себестоимости не оторвались, в некоторых — находятся хронически ниже ее», — добавил эксперт. Объясняется это, по его словам, экспортными пошлинами, укреплением рубля и др., что привело к низкой рентабельности. Особенно негативно ценовая ситуация ощущается в западной Сибири и на Урале, где отмечаются рекордных запасы зерна, что ставит перед аграриями вопрос о целесообразности сева. Кроме того, по его словам, из-за действия пошлины хранить зерно в целом в стране становится невыгодно, как и покупать его впрок. «В следующем сезоне, если ничего не поменяется, будет примерно такая же картина», — добавил Рылько.



Говоря о масличных, эксперт отметил, что в следующем сезоне ИКАР при прочих равных ожидает рекордного сева практически всех масличных в каждом ключевом регионе-производителе. «Рентабельность масличных не столь грандиозна, но она в любом случае выглядит гораздо симпатичнее, чем рентабельность по зерновым», — сказал Рылько. Однако, продолжает он, есть определенные проблемы с семенами, и по большей части это касается рапса, особенно с учетом показателя гибели озимого рапса в 40-60%.



По словам Рылько, цена подсолнечного шрота в Центре и Поволжье сейчас постепенно растет, а с учетом возможного продолжения снижения производства подсолнечного масла вероятна аналогичная ситуация и со шротом. Из-за этого к концу сезона его тонна может достигнуть цены в 18 тыс. руб. Рапсовый шрот после падения восстановился до 27 тыс. руб./т, и есть вероятность, что он продолжит дорожать из-за дополнительного серьезного спроса со стороны Китая, который ранее импортировал его из Канады, но ввел заградительные пошлины. «Но дело в том, что наш внутренний рынок — так сложилось — давал за рапсовый шрот гораздо более серьезные деньги, чем экспортный — это китайцы. Сейчас, наверное, будет некое подтягивание китайской паритетной цены к нашей. Поэтому вполне возможно, что сверхроста рапсового шрота до конца сезона не получится», — считает Рылько.



Рынок сои, продолжает он, с 1 января перешел на новый этап: Россия не продлила разрешение на импорт ГМ-сои, что по сути вводит запрет на ввоз всей сои, поставки которой составляли примерно 400-500 тыс. т и, по словам Рылько, это большой объем. Привело ограничение к ожидаемому постепенному росту цен на соевый шрот на Европейской части страны: в моменте он стоил 42 тыс. руб./т (для шрота с АСВ 50-52%), сейчас — 46-47 тыс. руб./т, и к концу сезона цена может достигнуть 50 тыс. руб./т.



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