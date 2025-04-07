Производство роз и земляники запустят на Кубани в 2026 году

Компания может столкнуться со сложностями на цветочном рынке из-за высокой конкуренции Pixabay

Тепличный комплекс по выращиванию роз и садовой земляники в Горячем Ключе (Краснодарский край) запустят в 2026 году. Инвестором проекта выступает компания «Гелиос-Агро». «В настоящее время завершилось межевание земельного участка и его постановка на кадастровый учет с присвоением номеров земельным участкам. Произведена государственная экологическая экспертиза с целью выведения из особо ценных земель», — пишут «Ведомости» со ссылкой на Минсельхоз региона. О планах «Гелиос-Агро» построить тепличный комплекс для производства ягод и роз стало известно в прошлом году. Тогда сообщалось, что компания инвестирует в проект 1,45 млрд руб., мощности производства составят 532 т ягоды и 9 млн стеблей розы.



По итогам 2024 года на долю Краснодарского края приходилось 20% рынка цветов в России. По предварительным оценкам, объем производства цветов в стране в прошлом году составил около 400 млн шт. За последние девять лет собственное производство цветов в России выросло в два раза. По прогнозам Россельхозбанка, в ближайшие несколько лет оно будет развиваться за счет введения новых тепличных комплексов и выхода на полную производственную мощность инвестиционных проектов со среднегодовым темпом 4% в год.

Гендиректор компании «Технологии Роста» Тамара Решетникова говорит, что заявленные инвестиции в 1,5 млрд руб. соответствуют примерно 6 га теплиц, но такой площади вряд ли будет достаточно для производства 532 т ягод и 9 млн стеблей розы. Она объясняет, что только для выращивания земляники садовой в таком объеме потребуется 5-6 га зимних теплиц, для 9 млн роз нужно еще минимум 4 га. Эта нестыковка может быть связана с тем, что поставщики посадочного материала и технологий заявляют максимально возможную урожайность. «Получается, что искусственно занижаются сроки окупаемости, а это всегда очень больно бьет по бизнес-модели», — прокомментировала Решетникова «Агроинвестору». Она также добавляет, что, скорее всего, «Гелиос-Агро» будет использовать отапливаемые теплицы без досвечивания, что даст две ярко выраженные волны сбора ягоды — с начала марта до мая включительно и осенью.



В целом, продолжает она, такие производители нужны. Так, сейчас в России действует аналогичный комплекс — «Вкус Ставрополья»: он производит землянику садовую на 6 га без светокультуры в два оборота. Эти ягоды, по словам Решетниковой, сейчас в розничной торговле гораздо дороже продукции из Армении или Египта, хотя они мельче. Но, несмотря на это, спрос есть, и представлен он ограниченным кругом покупателей с высокими доходами. «У российской ягоды есть свои плюсы по сравнению с импортной: это не только меньшая длительность логистики, но еще и более строгое соблюдение фитосанитарных норм, а также требований к содержанию остаточных пестицидов и др. Наши продукты — овощи, салаты, ягоды — однозначно больше (чем импорт) соответствуют нормам экологии и безопасности питания», — подчеркивает Решетникова.



Говоря о цветочном бизнесе, эксперт отмечает его сложность: главный конкурент российских производителей в сегменте срезанных цветов — это импорт. «И конкурировать с ним по цене очень сложно», — добавляет Решетникова. Так, розы в Россию ввозятся либо из Южной Америки, где они растут в высокогорье, либо из Кении — там используются только укрытия от солнца. Следовательно, цена и себестоимость цветов, произведенных без теплиц, отопления и досвечивания будет гораздо ниже, чем у российских компаний. По качеству конкурировать тоже сложно: в Эквадоре, например, розы растут в оптимальных условиях, поэтому эти цветы обладают крупным бутоном насыщенного цвета, а стебли — плотные. По этим причинам доля российских роз на рынке растет крайне низкими темпами. Кроме того, заключает эксперт, осложнить выход нового проекта на рынок может и внутренняя конкуренция: в Московской области работает комплекс «Подосинки» — лидер по качеству цветка и цене продажи.



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