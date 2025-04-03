ИКАР ожидает рекордного урожая подсолнечника, сои и рапса в сезоне-2025/26

Подсолнечник остается привлекательной культурой для аграриев

По предварительным оценкам Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), урожай масличных в сезоне-2025/26 может составить 33 млн т (без учета новых регионов, с ними — 34,6 млн т) при заданных прогнозных посевных площадях и отсутствии сильного погодного негатива. Таким образом, сбор превысит урожай текущего сельхозгода на 3,6 млн т. Об этом гендиректор ИКАР Дмитрий Рылько сообщил в ходе Масложировой конференции. Из прогнозируемых 33 млн т на подсолнечник приходится 18 млн т (16,2 млн т в прошлом году), сою — 8,38 млн т (около 7 млн т), рапс — 5 млн т (4,66 млн т), лен — 1,37 млн т (1,25 млн т). По словам Рылько, оценки еще могут измениться.



ИКАР ожидает рекордного сбора подсолнечника, сои и рапса за счет роста посевных площадей. Под всеми масличными они составят около 20 млн га (плюс 1,3 млн га в новых регионах, там прежде всего подсолнечник), из них подсолнечник займет 10,197 млн га (9,755 млн га в прошлом году). «В каждом из крупнейших регионов-производителей мы ожидаем возможное обновление рекорда. В каждом регионе есть некий набор своих причин, но, если в целом говорить, то подсолнечник остается некой непобедимой в глазах аграриев культурой, которая очень хорошо держит удар — конъюнктуру, и дает, несмотря ни на что <…>, в последние годы стабильную доходность», — сообщил Рылько. При этом, обращает внимание эксперт, посевные площади под подсолнечником в этом году могли бы быть и выше, если бы в России происходил массовый пересев озимых, но его не будет.



По сое ИКАР также ожидает расширения посевных площадей — с 4,2 млн га до 4,5-4,6 млн га. Однако отношение аграриев к этой культуре неоднозначное и зависит от региона — одни сокращают ее площади, другие — отказываются от производства вовсе, отметил Рылько. Рекордные посевные площади ожидаются и под рапсом — они превысят 3 млн га. «Но здесь есть пара очень серьезных нюансов», — обращает внимание эксперт. Так, объясняет он, гибель озимого рапса во всех регионах-производителях за исключением Калининграда и Брянска, составляет 30-60%. По яровому рапсу сев ожидается на рекордном уровне, но, отмечает Рылько, есть вопросы к качеству семян рапса, что может отразиться на урожайности.



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