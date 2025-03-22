ГК «Благо» планирует увеличивать объем переработки масличных и экспорт

В прошлом году в структуре продаж компании 57% пришлось на внутренний рынок, 43% — на экспорт ГК «Благо»

ГК «Благо», один из крупнейших в России производителей растительного масла, в этом году планирует наращивать перерабатывающие мощности за счет инвестиций в существующую инфраструктуру, несмотря на сложности текущего аграрного сезона и вероятное снижение объемов переработки по всей отрасли. «Основная точка роста для любой масложировой компании — это экспорт. Мы не исключение», — сказал «Агроинвестору» гендиректор ГК «Благо» Дмитрий Фосман



Из-за рыночной конъюнктуры, доступности и стоимости сырья, первое полугодие сезона-2024/25 оказалось беспрецедентно сложным для отрасли. Хоть рынок понемногу и приходит в равновесие, многие компании снизили объемы переработки и не смогут наверстать планировавшийся объем до конца сезона. Поэтому итоговые показатели и переработки, и, как следствие, экспорта, могут оказаться ниже прошлогодних. Тем не менее с точки зрения долгосрочных планов, компания сосредоточена на увеличении объемов переработки, отметил он.



«Думаю, если выполним планы, то по потенциалу переработки вырастем на 6-7%. Соответственно, этот объем будет зеркально отражен в наших планах продаж», — сказал Фосман. В основном дополнительные объемы продукции будут направлены на экспорт, поскольку внутренний рынок более статичный и инертный, уточнил он. Компания уже семь лет сфокусирована на наращивании доли экспорта в своем портфеле продаж.



В прошлом году заводы «Благо» переработали около 1,4 млн т сырья, в том числе 1,2 млн т подсолнечника и 160 тыс. т рапса. Было выпущено примерно 570 тыс. т масел — 500 тыс. т подсолнечного и порядка 70 тыс. т рапсового, почти 40% от всего объема масел — фасованное. «С точки зрения объемных показателей это хороший результат», — оценил Фосман.



В 2023 году «Благо» поставила за рубеж чуть более 63 тыс. т бутилированного масла, свыше 180 тыс. т наливного и 80 тыс. т шротов. «В 2024-м конъюнктура рынка изменилась, и мы отгрузили меньше бутилированного масла, потому что это было экономически нецелесообразно, — продолжает глава компании. — Но зато вывезли на 33,5% больше наливных масел — чуть менее 250 тыс. т и на 6-7% увеличили внешние продажи шротов, до 100 тыс. т. Поэтому в экспорте мы растем как в абсолютных, так и в относительных показателях». В структуре продаж 57% пришлось на внутренний рынок, 43% — на экспорт. Для сравнения, в 2018 году соотношение было на уровне 86% и 14% соответственно.



По словам Дмитрия Фосмана, экспортные отгрузки — основная точка роста, которая позволяет бизнесу развиваться, поэтому объемы поставок продукции «Благо» за рубеж будут увеличиваться. «Мы сейчас активно занимаемся поиском новых для себя, эффективных рынков, — говорит он. — С точки зрения географии нам интересны все дружественные рынки. Большие рынки, на которых мы делаем акцент, которые для нас являются супер целевыми, это Индия и Китай. Также достаточно интересным мы считает рынок Израиля. Наши предприятия получают сертификаты Кашрут, мы уже поставили туда около 4 тыс. т масла наливом, также отгружаем фасованное. Сейчас мы активно работаем, чтобы поставить наши бренды на полки в торговых сетях в этой стране, мы видим возможности для развития на этом рынке. Также для нас привлекательны рынки Арабских Эмиратов, Египта и многих других африканских стран, нам интересен весь Ближний Восток и Азия. Компания параллельно занимается развитием всех этих направлений».



Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

