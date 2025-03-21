В этом сезоне подсолнечник останется самой рентабельной масличной культурой

Выращивание подсолнечника остается одним из самых выгодных направлений в растениеводстве flickr.com

По прогнозу аналитического центра селекционно-семеноводческой компании Ruseed, подготовленному совместно с ассоциацией «Народный фермер», по итогам текущего сезона подсолнечник сохранит свои позиции как наиболее прибыльная масличная культура, тогда как рентабельность сои и рапса снизится под воздействием различных факторов.



Несмотря на повышение себестоимости производства на 7%, выращивание подсолнечника остается одним из самых выгодных направлений в растениеводстве, отмечают аналитики. В прошлом сезоне его средняя рентабельность составляла 43%, по итогам 2024/25 года прогнозируется рост свыше 60% благодаря увеличению цен реализации на 50% в годовом выражении.



Дополнительную поддержку рынку обеспечит расширение перерабатывающих мощностей: в 2025 году они могут прибавить 5%, достигнув 35 млн т. Это создаст дополнительные гарантии стабильности для производителей и переработчиков подсолнечника. «Даже с учетом увеличения затрат, спрос на подсолнечное масло остается высоким, что обеспечивает фермерам стабильную доходность», — подчеркивают аналитики Ruseed.



Посевные площади под соей в России продолжают расширяться, что снижает потребность в импорте соевых бобов и шрота, особенно в Центральном федеральном округе. Однако рекордный урожай 2024 года в 7,1 млн т оказал давление на рынок: цены увеличились всего на 2% по сравнению с предыдущим годом. Если в сезоне-2023/24 рентабельность сои достигала 53%, то в 2024/25 она может опуститься ниже 45% из-за увеличения себестоимости и стабилизации рыночных цен.



«Переработка сои в России набирает обороты, но изменение экспортных потоков оказывает значительное влияние на рынок. Ожидается снижение объемов поставок в Китай, а новые перерабатывающие мощности в Дальневосточном федеральном округе приведут к перераспределению сырья», — считают аналитики. Аграриям, ориентированным на выращивание сои, важно учитывать не только текущий уровень доходности, но и возможные колебания рынка, оптимизируя затраты и используя современные агротехнологии, советуют они.



На фоне рекордного урожая рапса в 2024 году (4,7 млн т) сохраняются трудности с его экспортом. Действующие вывозные пошлины ограничивают возможности внешних продаж, увеличивая объемы предложения внутри страны. С учетом прогнозируемого расширения посевных площадей в 2025 году рентабельность рапса может снизиться по сравнению с прошлым сезоном с 46% до 42%. «Ситуация с экспортными ограничениями остается сложной. Если переработка рапса внутри страны не будет расширяться пропорционально росту производства, внутренний рынок столкнется с переизбытком продукции, что может оказать давление на цены», — отмечают специалисты Ruseed.



В условиях нестабильности рынка выбор правильной культуры становится решающим фактором для прибыльности хозяйств. «Аграрии должны учитывать не только текущие показатели рентабельности, но и будущие тенденции. Снижение затрат, использование инновационных решений и правильное планирование помогут сохранить высокий уровень доходности», — подчеркивает управляющий партнер Ruseed Марк Гехт. Также важно учитывать влияние макроэкономических факторов и государственной поддержки. «Точные данные о рентабельности позволяют органам власти корректировать меры поддержки сельхозпроизводителей, делая их более эффективными», — добавляет исполнительный директор Ассоциации «Народный фермер» Станислав Санкеев.



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