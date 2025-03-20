«Эфко» приостановила работу двух МЭЗов

Сейчас переработка подсолнечника возможна только с отрицательной маржинальностью flickr.com

ГК «Эфко» приостановила работу маслоэкстракционных заводов в Кропоткине и станице Тбилисской (Краснодарский край), пишет «РБК Ростов» со ссылкой на пресс-службу компании. Там уточнили, что оба предприятия в первую очередь ориентированы на экспортные поставки. Рынок очень волатилен и чувствителен к внешним факторам, и приостановка переработки «не более чем временное операционное решение», отмечают в компании.



«Ситуация на рынке сейчас складывается так, что переработка подсолнечника возможна только с отрицательной маржинальностью, особенно на экспорт. В этой ситуации мы, как и многие другие участники рынка, приняли решение приостановить переработку до наступления более благоприятных рыночных условий», — сообщили в компании.



В конце прошлой недели гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько говорил «Агроинвестору», что цена подсолнечника в Центре и на Юге продолжает держаться на уровне чуть выше 47 тыс. руб./т с НДС. Ранее эксперт предупреждал, что ряд МЭЗов может временно приостановить работу из-за высоких цен на сырье. «Такие цены (на подсолнечник) с ценами на масло и шрот, мягко говоря, не дают прибыли», — комментировал он.



Согласно индексу аналитической компании «ПроЗерно» на 13 марта, подсолнечник стоил около 44,5 тыс. руб./т с НДС (EXW) против 27,1 тыс. руб./т годом ранее. В долларовом выражении цена выросла с $295 до $520,6 за тонну. Цена спроса на подсолнечное масло по данным портала Oilworld на 14 марта была на уровне 94,2 тыс. руб./т ($1088/т), цена предложения — 97,75 тыс. руб./т ($1128,49/т). 19 марта стоимость предложений на поставку масла на апрель составила $1095/т, увеличившись на неделю на $15. Экспортная пошлина на подсолнечное масло в марте составляет 9333,2 руб./т.



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