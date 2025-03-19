Капзатраты «Русагро» в прошлом году выросли на 63%

После редомициляции у группы появилась возможность выплаты дивидендов за 2024 год Е. Разумный

Капзатраты группы «Русагро» на реализацию инвестпроектов в прошлом году составили почти 30 млрд руб. против 18,4 млрд руб. в 2023-м. Около 60% этой суммы было направлено на проекты развития, рассказала финансовый директор компании Анна Стафеева на конференции по итогам работы в 2024 году. В этом году реализация инвестпроектов продолжится, некоторые из них будут ориентированы на увеличение выпуска продукции категории b2c.



По словам Стафеевой, в том числе 9 млрд руб. в прошлом году было направлено на сельскохозяйственный бизнес, из них 5 млрд руб. — на обновление парка техники. Средства пошли на закупку новой техники и оптимизацию затрат на аутсорсинг, пояснила она. Также 2 млрд руб. было вложено в проекты в земельной сфере и орошении.



«В сахарном бизнесе освоили порядка 9,5 млрд руб. Здесь мы реализуем основной проект — строительство объекта для долгосрочного хранения сахарной свеклы. Он позволит избежать потерь урожая», — рассказала Стафеева, добавив, что проект будет завершен в первом полугодии. Инвестиции в масложировой сегмент бизнеса составили 7 млрд руб.: был модернизирован Балаковский МЭЗ, сейчас модернизируется Аткарский МЭЗ в Саратовской области. В середине 2025 года агрохолдинг планирует завершить этот проект, мощности завода увеличатся на 60%, что позволит расширить производство масла наливом и шрота.



В 2024 году компания произвела около 1,1 млн т сырого растительного масла (на 55% больше, чем в 2023-м), около 1,05 млн тонн сахара (рост на 13%), 311 тыс. т свинины в живом весе (плюс 7%). Объем реализации зерновых снизился на 11%, до 1,02 млн т, масличных — на 36%, до 414 тыс. т, сахарной свеклы — на 25%, до 4,07 млн т.



Выручка «Русагро» по МСФО в 2024 году увеличилась до 340,1 млрд руб. с 273 млрд руб. годом ранее. Скорректированная EBITDA снизилась с 56,33 млрд руб. в 2023 году до почти 53 млрд руб., чистая прибыль — с 44,76 млрд руб. до 31,58 млрд руб. Ранее компания сообщала, что ее чистая прибыль в 2023 году составила 48,7 млрд руб. Стафеева пояснила, что корректировка связана с редомициляцией компании — с исключением показателей компании Ros Agro plc.



После редомициляции у группы появилась возможность выплаты дивидендов за 2024 год. «Мы, безусловно, хотим это сделать, и для нас это очень важно. Решение будет принимать совет директоров, мы надеемся на положительное решение», — сказала Стафеева. При этом выплата дивидендов за предыдущие периоды не планируется, поскольку, по ее словам, для компании важен органический и неорганический рост, средства направляются на инвестиционные программы группы. Последний раз «Русагро» выплачивала дивиденды за первое полугодие 2021 года — $0,89 на бумагу.



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