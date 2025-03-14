Внутренние цены на подсолнечник и масло растут

Ожидаемое снижение экспортной пошлины на масло в следующем месяце может немного изменить сложившуюся ситуацию Pixabay

Цены на подсолнечник и подсолнечное масло на прошлой неделе росли. Так, по данным портала OilWorld на Европейской части страны цена закупки масла увеличилась на 1-2 тыс. руб./т, до 84,3-86,9 тыс. руб./т в зависимости от региона. Цена продажи прибавила 0,5-1 тыс. руб./т до 86-88,9 тыс. руб./т. Экспортные цены (FOB) в марте увеличились на $5/т до $1,105 тыс./т (предложение) и $1,07 тыс./т (спрос). Цена закупки «семечки» за отчетный период выросла на 0,5-2 тыс. руб./т, до 38-39,5 тыс. руб./т, продажи — в среднем на 611 руб./т, до 39-40,6 тыс. руб./т.



По словам гендиректора Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрия Рылько, сейчас цена подсолнечника в Центре и на Юге продолжает держаться на уровне чуть выше 47 тыс. руб./т (с НДС). Ранее эксперт предупреждал, что ряд МЭЗов может временно приостановить работу из-за высоких цен на сырье, и, как сейчас он отмечает, некоторые заводы действительно не ведут переработку. «Такие цены (на подсолнечник) с ценами на масло и шрот, мягко говоря, не дают прибыли», — прокомментировал Рылько «Агроинвестору».



Сейчас мировой рынок подсолнечного масла относительно стабилен, и экспортная цена из России составляет чуть больше $1,1 тыс./т (FOB), в то время как цена шрота немного выросла, но и этого недостаточно для того, чтобы поддержать рентабельность российских переработчиков, говорит эксперт. «Ситуация крайне нездоровая, неустойчивая, и долго продолжаться так не может: либо, как говорится, гора пойдет к Магомеду, либо Магомед пойдет к горе», — добавляет Рылько. В следующем месяце, скорее всего, экспортная пошлина на масло может немного снизиться, что, вероятно, чуть улучшит положение, но радикальных изменений от снижения ставок ждать не стоит, заключил он.



Ранее «Агроинвестор» сообщал, что переработка подсолнечника становится невыгодной с учетом мировой конъюнктуры на масла и размера пошлины при текущих закупочных ценах на «семечку». Аналитики OleoScope в начале февраля отмечали, что для работы заводов с минимальной положительной маржинальностью необходимо снижение цен на сырье, но аграрии продолжают их держать и накапливать запасы, что может стать причиной перехода МЭЗов на сою и рапс, а также привести в дальнейшем к существенному падению цен на «семечку».Однако возможность перехода с «семечки» на сою и рапс — это сложный вопрос, поскольку ресурсы этих масличных весьма ограничены, чтобы стать заменой подсолнечнику, отмечал Рылько.



Руководитель Масложирового союза Михаил Мальцев в феврале говорил «Агроинвестору», что среди всех масличных подсолнечник дорожал быстрее и значительнее других культур, при этом экспортные цены на масло с начала года снижаются, а курс рубля укрепляется. «С учетом имеющихся запасов "семечки" у заводов, приобретенных по высоким ценам еще до конца 2024 года, переработка подсолнечника действительно опустилась в отрицательную зону. В случае, если курс рубля и экспортные цены не изменятся, это должно привести к коррекции закупочных цен на "семечку" вниз», — говорил Мальцев.



По его мнению, если аграрии продолжат сдерживать продажи для «накручивания» цены на подсолнечник, это будет способствовать накоплению отложенного предложения. «Чем раньше произойдет оценка реальной рыночной ситуации и возврат к экономически обоснованной стоимости "семечки", тем меньше вероятность повторения ситуации двухгодичной давности с обвалом цен на подсолнечник к весне из-за скопившихся больших запасов семян», — добавлял он.



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