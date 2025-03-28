В Башкирии построят МЭЗ стоимостью 7 млрд рублей

В Поволжье много МЭЗов, что создаст дополнительную конкуренцию за сырье М. Стулов

В Башкортостане при участии китайских и турецких инвесторов построят МЭЗ, пишет РБК. По словам директора компании «Абсолют Альянс» Алимв Чочаева, инвестиции в проект составят 7 млрд руб. Масло планируется продавать на внутреннем и внешних рынках, в первую очередь в Китай. «Нам интересен этот проект, республика готова оказать содействие в его реализации», — сказал глава Башкирии Радий Хабиров в ходе «инвестиционного часа», в рамках которого был представлен проект. Соответствующий комитет регионального правительства одобрил его, власти готовы возместить часть затрат на сельхозтехнику и оборудование. Министерству экономического развития и инвестиционной политики республики поручено подобрать площадку для размещения производства. Мощность переработки, номенклатура выпускаемой продукции и другие подробности пока не уточняются.



Независимый эксперт аграрного рынка Александр Корбут говорит, что подобные проекты направлены на то, чтобы сырье перерабатывалось внутри региона, а экспорт готовой продукции в дальнейшем учитывался как отгрузки из республики. С другой стороны, продолжает он, в Поволжье достаточно много МЭЗов, что создаст дополнительную конкуренцию за сырье, а это позитивно скажется на сельхозпроизводителях. «Поволжье — это крупнейший макрорегион по производству подсолнечника. Но вопрос еще и в том, под переработку чего будет заточен завод — подсолнечник, рапс или соя — это уже определит влияние переработки на структуру посевных площадей в регионе», — прокомментировал Корбут «Агроинвестору».



Башкирия планомерно расширяет площади под масличными и зерновыми культурами на протяжении последних лет, отмечает аналитик OleoScope Лилия Варыгина. По ее словам, черноземы, занимающие треть территории республики, одни из самых плодородных в мире, и обуславливают высокие урожаи агрокультур. Так, в прошлом году площади под масличными выросли с 407 тыс. га до 478 тыс. га, а урожай достиг рекордных 728 тыс. т. В этом году, по данным Минсельхоза республики, посевные площади под масличными превысят 0,5 млн га, урожай планируется довести до 1 млн т.



«За шесть лет производители продукции АПК Башкортостана увеличили экспортные поставки в 2,8 раза, основная доля приходится на масложировую продукцию (более 68%)», — отмечает Варыгина. При этом, обращает внимание она, республика экспортирует не только продукты переработки масличных, но и сами маслосемена. Сейчас в регионе работают два крупных МЭЗа — в Чишмах и Кумертау, они специализируются на рапсе и подсолнечнике, но их перерабатывающих мощностей, очевидно, недостаточно. «Например, масличный лен, посевы которого в республике растут (с 71,4 тыс. га в прошлом году до 92 тыс. га в этом), не перерабатывается и экспортируется сырьем. Аналогично дело обстоит и с горчицей», — прокомментировала Варыгина «Агроинвестору», добавив, что, несмотря на сложности текущего сезона, инфраструктурные объекты в регионе возводятся с учетом дальнейших планов на увеличение производства.



Ранее «Агроинвестор» со ссылкой на прогноз OleoScope сообщал, что мощности переработки масличных в этом году увеличатся на 5%, до 35 млн т. «Продолжающийся ежегодный рост мирового спроса на растительные масла, жиры и шрот примерно на 4% стимулирует появление в России новых мощностей по переработке маслосемян. На руку переработчикам и задачи, поставленные президентом страны для отечественного АПК по увеличению экспорта переработанной продукции в 1,5 раза к 2030 году», — сообщалось на сайте OleoScope.



Источник «Агроинвестора» на рынке масличных тогда говорил, что из-за расширения мощностей конкуренция за маслосемена будет ужесточаться. По мнению собеседника «Агроинвестора», количество МЭЗов в России внушительное, конкуренция между игроками местами запредельная — это на руку фермеру, поскольку он практически всегда сможет найти хороший вариант для сбыта своей продукции. Однако, допускал он, темпы ввода в эксплуатацию строящихся предприятий могут замедлиться с учетом макроэкономической ситуации, а количество новых проектов окажется не таким большим, как, например, пять-семь лет назад.



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