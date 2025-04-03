Убыточность переработки подсолнечника превышает 10%

К отрицательной маржинальности привели диспаритет цен на сырье, конъюнктура и курс рубля, а также динамика пошлины Freepik.com

По данным Масложирового союза на 1 апреля, убыточность переработки подсолнечника составляла 11% при закупочной цене «семечки» (СРТ МЭЗ) в 40,7 тыс. руб./т и выручке по продуктам переработки в 37,49 тыс. руб./т (EXW МЭЗ). В текущем месяце маржинальность будет примерно на этом же уровне — минус 11%, сообщил в ходе Масложировой конференции руководитель союза Михаил Мальцев. По его словам, отрицательная маржинальность вызвана в первую очередь диспаритетом цен на подсолнечник, текущей конъюнктурой, курсом рубля и динамикой экспортной пошлины.



«Февраль-март вылился в то, что мы впервые за много-много времени снижаем объем производства (масложировой продукции), снижается он, конечно, в первую очередь из-за ограничений по экспорту», — сказал Мальцев. По его словам, эта ситуация произошла из-за глубокой убыточности переработки для дальнейшего экспорта: в феврале она превысила 23%, потом немного сократилась из-за снижения ставки экспортной пошлины, но потом вновь выросла на фоне укрепления рубля. «Этот вызов — главный вызов сезона, нам всем надо его пережить. Наверное, не все его переживут», — считает Мальцев.



В ходе своего доклада он также сообщил, что на данный момент загрузка перерабатывающих мощностей находится примерно на уровне 89%, что говорит о том, что России нужно наращивать их для выполнения задач по увеличению экспорта. По оценкам союза, к 2030 году в стоимостном выражении отгрузки при текущем уровне цен могут достигнуть $12 млрд, в физическом — 15,7 млн т (в 2025-м — $9,7 млрд и 12,7 млн т соответственно). Для достижения этих целей к 2030 году перерабатывающие мощности должны составить 40,2 млн т при производстве масличных в 38 млн т (в 2025-м — 35,6 млн т и 33,8 млн т соответственно), подсчитал союз. Сейчас дефицит масличного сырья в России оценивается в 1,9 млн т, и острее всего он ощущается в ЦФО, следует из презентации Мальцева. Руководитель союза также сообщил, что обратился в Минсельхоз с просьбой ввести экспортную пошлину на лен, чтобы уровнять его конкурентоспособность по сравнению с другими масличными, отгрузки которых облагаются пошлинами.



Ранее «Агроинвестор» писал, что в масложировом секторе сложилась тяжелая ситуация из-за дефицита подсолнечника и низких экспортных цен на продукты его переработки. В связи с этим некоторые заводы приостановили свою работу. Так, 20 марта стало известно, что группа «Эфко» приостановила работу маслоэкстракционных заводов в Кропоткине и станице Тбилисской (Краснодарский край). В пресс-службе компании уточняли, что оба предприятия в первую очередь ориентированы на экспортные поставки. Рынок очень волатилен и чувствителен к внешним факторам, и приостановка переработки «не более чем временное операционное решение». «Ситуация на рынке сейчас складывается так, что переработка подсолнечника возможна только с отрицательной маржинальностью, особенно на экспорт. В этой ситуации мы, как и многие другие участники рынка, приняли решение приостановить переработку до наступления более благоприятных рыночных условий», — сообщили в компании. Опрошенные «Агроинвестором» эксперты считают, что нормализация условий на рынке наступит либо при снижении цен на подсолнечник, либо с поступлением «семечки» нового урожая.



Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

