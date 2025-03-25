Сев подсолнечника начался рекордно рано

В целом по России в этом году подсолнечник может быть посеян на площади почти 11 млн гектаров Pixabay

Сев подсолнечника в этом году начался рекордно рано: к 20 марта в Ростовской области уже посеяли 2,1 тыс. га. Для сравнения, в прошлом и в 2021 и 2022 годах к этой дате агрокультуру в России еще не начинали сеять, в 2023-м в Крыму было засеяно 0,5 тыс. га, сообщил аналитический центр селекционно-семеноводческой компании Ruseed.



Такие темпы обусловлены ранней весной и потеплением, поясняют аналитики. «За последние 50 лет зимы в России стали теплее — средняя температура выросла примерно на 3 °C, по данным Росгидромета. На юге страны аграрии все чаще начинают полевые работы раньше обычного», — отмечает Ruseed.



В Ростовской области в этом году подсолнечник планируется посеять на 945 тыс. га против 954,9 тыс. га в 2024-м. Регион традиционно является одним из крупнейших производителей агрокультуры в стране: в прошлом году на него пришлось 10% посевов и 9,3% валового сбора. Правда, урожайность подсолнечника в области была на 4% ниже, чем в среднем в Южном федеральном округе, составив 16,7 ц/га, отметили аналитики, объяснив это неблагоприятными погодными условиями, в частности засухой.



В целом по России в этом году, оценочно, подсолнечник может быть посеян на площади почти 11 млн га с учетом новых регионов. Больше всего — свыше 1,5 млн га — он займет в Саратовской области. На втором месте с 1,13 млн га будет Оренбургская область, далее — Ростовская. Также в топ-10 войдут Алтайский край (891 тыс. га), Волгоградская (768 тыс. га), Самарская (711 тыс. га) области, Краснодарский край (471 тыс. га), Воронежская (441 тыс. га), Запорожская (435 тыс. га) и Тамбовская (358 тыс. га) области.



Ранее аналитики Ruseed совместно с ассоциацией «Народный фермер» оценили, что по итогам сезона-2024/25 подсолнечник сохранит свои позиции как наиболее прибыльная масличная культура. Несмотря на повышение себестоимости производства на 7%, выращивание подсолнечника остается одним из самых выгодных направлений в растениеводстве. В прошлом сезоне его средняя рентабельность составляла 43%, по итогам секущего сельхозгода прогнозируется рост свыше 60% благодаря увеличению цен реализации на 50% в годовом выражении.



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