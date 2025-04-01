Аграрии начали сев ярового рапса

Посевы ярового рапса в этом году могут увеличиться на 11% flickr.com

Аграрии Краснодарского края первыми приступили к севу ярового рапса, это довольно ранний срок из-за теплой весны, сообщил аналитический центр селекционно-семеноводческой компании Ruseed. В регионе агрокультура заняла уже 0,4 тыс. га. Всего на Кубани в этом году, оценочно, под яровой рапс будет отведено 2 тыс. га, что на 11% больше уровня 2024 года. Ранее аналитики оценивали, что с учетом прогнозируемого расширения посевных площадей по итогам сезона рентабельность рапса может снизиться по сравнению с прошлым сельхозгодом с 46% до 42%.



В регионах Сибирского федерального округа, которые лидируют по площадям рапса, сев еще не начался. В Западной Сибири яровой рапс начнут сеять примерно во второй декаде мая. Хозяйства Восточной Сибири, как правило, проводят сев во второй и третьей декадах мая. По оценкам аналитического центра Ruseed, всего в стране яровым рапсом планируется занять почти 2,2 млн га с учетом новых регионов.



Больше всего ярового рапса — 301 тыс. га — как ожидается, посеют в Красноярском крае. В Алтайском крае он может занять 286 тыс. га. Далее в топ-5 по площади сева также регионы Сибири: Кемеровская (199 тыс. га), Омская (189 тыс. га) и Новосибирская (184 тыс. га) области. В Татарстане, по данным аналитиков Ruseed, агрокультуру посеют на 154 тыс. га, в Иркутской области он может занять 98 тыс. га. Первую десятку по площади сева замыкают регионы Центра: Орловская (71 тыс. га), Тульская (70 тыс. га) и Рязанская (67 тыс. га) области.



Ранее «Агроинвестор» писал, что рекордно рано начался сев подсолнечника - работы стартовали в Ростовской области. «За последние 50 лет зимы в России стали теплее — средняя температура выросла примерно на 3 °C, по данным Росгидромета. На юге страны аграрии все чаще начинают полевые работы раньше обычного», — отмечали тогда аналитики Ruseed.

