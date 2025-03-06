Гидрометцентр: состояние озимых улучшилось

Зимой выпало очень мало осадков Pixabay

Состояние озимых на европейской территории России весной улучшилось. «Нынешняя зима была теплая и малоснежная. Поэтому вегетация очень хорошая и озимые вышли из зимы в гораздо лучшем состоянии, чем в нее входили. Не очень часто встречающаяся ситуация», — сообщил в ходе пресс-конференции научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, напомнив, что при входе в зиму более чем 40% посевов были в плохом состоянии.



Однако в дальнейшем ситуация снова может ухудшиться из-за дефицита влаги, предупредил он. Зимой выпало очень мало осадков. Так, например, в Московской и Рязанской областях — 57-62% от нормы, в Тульской и Орловской — 42-45%, в регионах Центрального Черноземья — 60-70%, в Волгоградской и Астраханской областях — 65-73%, в Крыму — 54-60%, привел данные Вильфанд.



Дефицит влаги может быть восполнен, если в марте-апреле будут интенсивные осадки, но обычно эти месяцы самые сухие, отметил он. При этом в первой декаде апреля обычно сходит снег, и солнечные лучи приводят к повышенному испарению влаги и обезвоживанию почвы. «Если будут осадки, обусловленные циркуляцией, то ситуация изменится, но мы сможем посчитать это только в конце марта, — добавил Вильфанд. — Пока я бы сказал, что ситуация с осадками напряженная. Особенно это касается сельскохозяйственных районов в Центральном Черноземье: Воронежская, Курская, Белгородская, Тамбовская, Липецкая области, а также Ростовская область, север Краснодарского края, Крым».



Министр сельского хозяйства Оксана Лут ранее на заседании оперативного штаба, посвященного подготовке к весенним полевым работам, сказала, что 87% озимых находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии. Агропромышленный комплекс планомерно входит в этап весенних полевых работ, яровой сев уже начался в Крыму, где к 4 марта было засеяно 11,7 тыс. га, также в регионах было подкормлено 736 тыс. га озимых.



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