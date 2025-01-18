Аграрии не теряют надежду на хороший урожай озимых зерновых

В период сева наблюдался дефицит осадков, что повлияло на развитие растений Pixabay

Озимые под урожай этого года в ряде регионов ушли в зиму не в лучшем состоянии, а некоторые аграрии отмечают и вовсе частичное отсутствие всходов перед зимовкой. При этом ни эксперты, ни производители не оставляют надежды получить относительно неплохой, а возможно, даже рекордный их урожай. Важным его условием многие называют зиму без сильных морозов.



Президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский отмечает, что ничего критичного в связи с тем, что в середине января в ряде зернопроизводящих регионов потеплело и сошел снег, не произошло. «Растения возобновили вегетацию, и сошедший снег сейчас пополнил влагозапас в почве. Но, поскольку мы не знаем, какой будет весна, определенные риски есть», — прокомментировал он «Агроинвестору». В первую очередь, при недостаточном количестве снега весной обычно почва высыхает, ей не хватает влаги. С другой стороны, могут вернуться морозы. «Но для озимых без снежного покрова опасно, когда температура опускается ниже минус 15 градусов по Цельсию. Пока, по прогнозам Гидрометцентра, такого понижения температуры не ожидается», — добавляет Злочевский.



Он напоминает, что под урожай 2025 года в ряде регионов был недосев озимых «из-за нерентабельности», а значит, урожай озимых в этом году может быть «прилично меньше», чем годом ранее. «Те, кто посеял их в сухую почву, сделали это в расчете на пополнение влагозапаса к весне, а те, кто сократил посевы, посчитали, что даже пополнившийся запас влаги не выправит убытки от продаж пшеницы, — поясняет Злочевский. — Озимый рапс, кстати, посеяли в прилично больших объемах, чем в прошлом году, вообще не обращая внимания на сухую почву».



Независимый эксперт зернового рынка Александр Корбут напоминает, что состояние, в котором озимые ушли в зиму, было не самым лучшим. «Сейчас, по тем данным, которые есть у Гидрометцентра, и которые подтверждаются сообщениями от аграриев на местах, ситуация достаточно сложная и неоднозначная. В ряде регионов, где был очень поздний сев, в первую очередь на Юге, не были проведены все необходимые обработки гербицидами, — рассказал он «Агроинвестору». — Соответственно, есть риск большого количества сорняков весной. В других регионах появляются сообщения о том, что на полях много грызунов. Так было и в прошлом году по ряду территорий, и в этом году ситуация повторяется. Все это дополнительные потери, пережить их можно, вопрос, в какую сумму это обойдется. Ведь для выполнения любых полевых работ требуются деньги, с которыми ситуация сейчас непростая, потому что кредиты стоят дорого».



Ситуация может измениться как в лучшую, так и в худшую сторону, но радикальных изменений к лучшему вряд ли стоит ждать, считает эксперт. На Юге погодные условия традиционно лучше, чем в Центре, поэтому там опасений относительно зимовки озимых меньше. «А вот в Центре сейчас снег местами сошел, и если ударят сильные морозы, то может произойти вымерзание. Для того, чтобы этого не произошло, нужен снежный покров до наступления морозов», — говорит Корбут. С другой стороны, установившаяся погода, по крайней мере, не приведет к выпреванию.



В агрохолдинге «Зерно Жизни» из Самарской области считают, что какие-то прогнозы по озимым делать пока рано, сначала они должны, по крайней мере, перезимовать. Что касается их «предзимнего» состояния, то оно в связи с осенней засухой было в среднем хуже среднемноголетних показателей. В тех районах, где с дождями повезло, ситуация была относительно благоприятной, но там, где не было дождей, всходов либо не было вовсе, либо они не получили должного развития. «Прежде всего, нужно сказать о том, что мы работаем по no-till, то есть сеем не по парам. Поэтому обычно наши озимые выглядят хуже, чем там, где используют классическую обработку почвы, — сказал «Агроинвестору» директор агрохолдинга Андрей Зорин. — Таким образом, ситуация, когда с осени озимые не очень хорошие, нам вполне привычна. Нынешняя же оценка такова — примерно треть посеянных озимых, скорее всего, потребует ремонта или полного пересева яровыми. Однако здесь как с погодой повезет. Сейчас, например, у нас довольно тепло, снежный покров невелик, и даже вместо снега шли дожди. С одной стороны, это хорошо — земля еще не промерзла, и влага может попасть по назначению. С другой стороны — есть риски выпревания или вымерзания».



Заместитель гендиректора агропредприятия «Родное» из Тульской области Дмитрий Инютин отмечает, что из-за отсутствия осадков осенью озимые зерновые поздно взошли, но, тем не менее, к моменту зимовки всходы были неплохие — «на четыре балла». А вот посевы озимого рапса компания потеряла — им не хватило влаги. «Сейчас в нашем регионе земля влажная, но нет снежного покрова, поэтому мы опасаемся сильных морозов, которые повредят посевы и отрицательно повлияют на урожайность», — добавляет он. Инютин не исключает, что в этом году будет ранняя уборка озимых. Если снега будет мало на протяжении всей зимы, то с первыми солнечными днями рост озимых начнется быстрее из-за отсутствия тени, которую дает снежный покров.



Зимняя погода в регионах работы холдинга «АгроГард» преподнесла сюрприз, нарушив традиционный, исторически сложившийся температурный режим. На полях до сих пор отсутствует снежный покров, а температурный столбик в среднем на 6 градусов по Цельсию превышает климатическую норму, делится гендиректор компании Павел Царев. Однако аномальное начало зимы не оказало негативного воздействия на рост озимых: гибели посевов нет, процент поражения болезнями незначительный, повреждений вредителями не обнаружено, говорит он.



По словам топ-менеджера, наиболее значительными рисками для всходов остаются образование притертой ледяной корки и весенние возвратные заморозки. «Из-за необычно теплой зимы посевы непродуктивно расходуют сахар на дыхание, что ухудшает условия перезимовки, — продолжает Царев. — Сорняки, как и пшеница, продолжают вегетировать. Существует риск, что к моменту выхода техники в поле, сорняки перейдут в устойчивую к гербицидам фазу развития».



Но каким образом в действительности повлияет климатический сбой на дальнейший рост растений и их созревание — покажет будущее. Царев не исключает, что погодные условия и другие сопутствующие факторы в последующие месяцы окажутся настолько благоприятными, что в сочетании с повышенной температурой зимнего сезона компания получит рекордные урожаи. «В любом случае мы надеемся на лучшее и оптимистично смотрим в завтрашний день», — подчеркивает Царев.



Он напоминает, что в период сева наблюдался дефицит осадков, что повлияло на развитие растений: всходы оказались неравномерными. За счет дождей в ноябре и отсутствия значительных понижений температуры воздуха посевы смогли получить дополнительное время для роста и развития и уйти в зимовку в удовлетворительном состоянии. Так, в Кубанском филиале «АгроГарда» посевная площадь озимой пшеницы превысила 21 тыс. га, озимого ячменя — более 4 тыс. га. Из них 40% посевов зимуют в фазе 2-3 листов, 60% находятся в фазе кущения. С осени по январь на большей части угодий вегетация зерновых практически не прекращается. Основная часть посевов в Курском филиале пребывает в удовлетворительном состоянии (1-2 листа). В Липецком филиале 13% зерновых ушли в зиму в фазе шилец и 41% подросли до этапа в 2-3 листа. На орловской земле из засеянных более 19 тыс. га озимой пшеницы 47% пребывают в фазе всходов, 53% достигли этапа кущения. В Тамбовском филиале из-за талой почвы наблюдается незначительный рост шильца. 10% всходов зимуют в фазе развития шильце-кущение, 90% — изреженные всходы, делится Царев.



Гендиректор компании «Тамбовские фермы» Игорь Поляков отмечает, что состояние озимых перед уходом в зиму по пятибалльной шкале было «на три с минусом». «Осенью было очень сухо, поэтому взошли только 70%, оставшиеся 30% семян не взошли», — сетует руководитель. Взошедшая же пшеница ушла в зиму в состоянии шильца, то есть без накопленных сахаров и без запаса прочности. «В итоге при любых минимально негативных погодных условиях посевы могут вообще не выжить. И это главный риск», — прокомментировал Поляков «Агроинвестору». Ситуацию с озимой пшеницей он называет критической, однако считает, что небольшой шанс в итоге получить неплохой урожай есть. Для этого зима должна быть мягкой и комфортной, на полях не должно образоваться ледяной корки, не должно быть сильных заморозков. «Пока зима в нашем регионе мягкая, сильных морозов не было. Но как будет дальше — не понятно», — говорит он.



В агрохолдинге «Степь» озимые культуры ушли в зиму в удовлетворительном состоянии, их зимовка проходит в штатном режиме. Повышенные температуры в декабре и январе благоприятно сказываются на состоянии посевов. Правда, некоторые риски все же есть, признает гендиректор компании Андрей Недужко. «В метровом слое почвы под посевами озимых культур наблюдается все еще недостаточный запас продуктивной влаги. Это может отрицательно сказаться на весеннем развитии озимых культур», — отмечает он.



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