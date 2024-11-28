Сельхозпроизводители не ждут большого урожая озимых зерновых

Дожди в ЦФО прошли слишком поздно и посевы не успели раскуститься Д. Абрамов

По информации Минсельхоза, аграрии продолжают озимый сев. Прогнозируется, что его общая площадь будет сопоставима с уровнем прошлого года, что создаст хорошую базу под урожай 2025 года. К 1 ноября, согласно Росстату, озимые на зерно под урожай будущего года в сельхозорганизациях были посеяны на площади 9,9 млн га — на 10% меньше, чем в прошлом году. «Агроинвестор» спросил у сельхозпроизводителей, в каком состоянии их озимые уходят в зиму.



На предприятии «Елань» из Оренбургской области всходы озимых появились. «При этом озимые, которые мы сеяли последними, в сухую землю, в поздние сроки — это примерно 20% от всех наших площадей под озимыми — взошли на 75-80%. Они вызывали больше всего опасений, но сейчас есть надежда, хотя и не очень большая, что пересеивать их весной не придется. Однако урожай на этих площадях, вероятно, будет слабый», — рассказал гендиректор компании Алексей Орлов.



Ситуация с озимыми вызывает опасения и у гендиректора компании «Тамбовские фермы» Игоря Полякова. «Дожди у нас прошли, но, к сожалению, слишком поздно. Поэтому, если оценивать сейчас состояние озимых у нас в хозяйстве по пятибалльной шкале, наверное, оно на тройку с большой натяжкой. То есть ближе к неудовлетворительному», — рассказывает он.



В Тамбовской области вегетация озимых, по большому счету, уже прекратилась, всходы к 20 ноября появились на 80% засеянных площадей, и были в состоянии одного листа, хотя в зиму они должны уходить на стадии кущения. «Вся надежда у нас на теплую зиму без серьезных морозов и обильный снежный покров», — добавляет Поляков. По его наблюдениям, похожим образом обстоит ситуация с озимыми и в других хозяйствах Центра. «Если в более южных регионах России еще есть шансы, что конец осени — начало зимы будут теплыми, и озимые раскустятся, то в Тамбовской области таких вариантов нет», — подчеркивает руководитель.



Состояние озимых посевов в агрохолдинге «Лазаревское» можно охарактеризовать как удовлетворительное. Всходы получились равномерные, но отсутствие влаги в осенний период, которое затронуло большую часть предприятий России, сказалось на темпах развития растений, поясняет глава компании Кристина Романовская. «По шкале ВВСН наши озимые уходят в холодный сезон в стадии ДК 12 — ДК 14, то есть в фазе 2-4 листа. К сожалению, не хватило активных температур до стадии кущения. Надеемся на снежную зиму, чтобы получить достойный урожай», — комментирует она.



Руководитель наблюдательного совета агрофирмы «Прогресс» из Краснодарского края Александр Неженец более оптимистичен. Он констатирует, что состояние озимых колосовых хорошее — в октябре в регионе работы компании прошли дожди, и появились всходы. Сейчас пшеница и ячмень находятся в фазе 2-3 листов. Кроме этого, на полях компании появились всходы смеси озимого гороха с пшеницей, которые посеяны на зеленый корм, и они тоже выглядят хорошо.



«В то же время, беспокойство вызывает рапс. Несмотря на то, что он был посеян еще до озимых колосовых, он находится в фазе двух настоящих листьев, хотя обычно к 20-м числам ноября уже должен быть в стадии 7-9 настоящих листьев, а в зиму должен уходить на стадии 9 настоящих листьев. Есть опасения, что, если растения уйдут в зиму недостаточно окрепшими, они могут вымерзнуть», — делится Неженец. Погодные условия в Краснодарском крае сейчас вполне приемлемые: небольшие заморозки по утрам до — 2 градусов, днем тепло, температура поднимается от +12 до +17 градусов. Это значит, что до ухода в зиму посевы еще могут окрепнуть с одной стороны и не замерзнут — с другой, добавляет он.



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