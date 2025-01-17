Гидрометцентр: угрозу озимым могут представлять морозы

Отсутствие снега позитивно для озимых, поскольку при теплой погоде и высоком снежном покрове им бы грозило выпревание Freepik.com

Хотя озимые находятся в ослабленном состоянии, ситуация с их посевами нормальная, однако в условиях малоснежной зимы угрозу растениям могут представлять морозы. Об этом в ходе пресс-конференции сказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. «Если в феврале температура будет не ниже минус 10-15 градусов, тогда ничего плохого не произойдет», — отметил он, уточнив, что сейчас у озимых нормальная зимняя вегетация.



То, что озимые ослаблены, Вильфанд объяснил условиями сева: на европейской территории страны была сильнейшая засуха, с августа по октябрь был дефицит осадков. «Очень редкий случай, когда семена озимых попадали в очень сухую землю. Как говорят работники сельского хозяйства, в пыль. <…> Поэтому они в ослабленном виде», — отметил он.



По словам Вильфанда, сейчас ситуация с озимыми лучше, чем в декабре: отсутствие снега позитивно для озимых, поскольку при теплой погоде и высоком снежном покрове им бы грозило выпревание, и ранее синоптики предупреждали об этом риске. Пока же на юге европейской части России, в Краснодарском крае, на Ставрополье и в других зернопроизводящих регионах ситуация нормальная, оценил Вильфанд.



В ноябре Гидрометцентр сообщал, что в неудовлетворительном состоянии находится 37% посевов озимым. Сейчас идет анализ ситуации, новую оценку синоптики дадут в феврале. Пока же говорить о состоянии посевов рано, добавил Вильфанд.



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