Экспортная пошлина на подсолнечное масло в апреле снизится вдвое

Маржа переработчиков с января 2025 года находится в отрицательной зоне М. Стулов

Экспортная пошлина на подсолнечное масло в апреле составит 4568 руб./т против 9333 руб./т в марте при индикативной цене $1065/т (плюс 6 центов к марту). Пошлина на экспорт подсолнечного шрота также снизится — с 1742 руб./т до 939,5 руб./т при индикативной цене $206,1 ($204,1), сообщается на сайте Минсельхоза. Ранее «Агроинвестор» писал, что в масложировом секторе сложилась тяжелая ситуация из-за дефицита подсолнечника и низких экспортных цен на продукты его переработки. В связи с этим некоторые заводы приостановили свою работу.



С учетом резкого укрепления рубля, высокой закупочной стоимости подсолнечника и отсутствия динамики цен на экспортном направлении, снижение экспортной пошлины на масло позволит несколько сократить убытки переработчиков от экспорта, но не приведет к кардинальному изменению на рынке, прокомментировал «Агроинвестору» исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев. «Маржа переработчиков с января 2025 года находится в отрицательной зоне, в феврале она достигла минус 23% процентов, в апреле, несмотря на снижение экспортной пошлины, сохранится на уровне свыше чем минус 10%», — отметил он.



По словам Мальцева, эти факторы говорят о том, что в случае, если не будут снижаться внутренние цены на семечку, тенденция сокращения объемов переработки будет сохраняться. «Возможна парадоксальная ситуация: на фоне снижения производства подсолнечника и роста перерабатывающих мощностей, а значит высокой конкуренции за семечку, к сожалению, мы можем снова увидеть значительные переходящие остатки подсолнечника к концу сезона», — допускает он.



Гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко сказал «Агроинвестору», что снижение ставок экспортных пошлин может немного улучшить ситуацию на рынке, но к кардинальным изменениям оно не приведет. «Ключевая проблема сейчас — это очень острый дефицит сырья, подсолнечника осталось мало, и он очень дорогой», — добавляет Петриченко. Так, эксперт оценивает урожай подсолнечника в 2024 году на уровне 16,3 млн т, что на 600 тыс. т меньше, чем дает Росстат. По его мнению, кардинальные изменения в масложировом секторе могут начаться только с поступлением нового урожая, а до этого времени МЭЗы продолжат простаивать, поскольку соя и рапс — некоторые переработчики вынужденно перешли на них — тоже не в избытке, а по сое в этом сезоне есть еще и вопросы к качеству.



По мнению источника «Агроинвестора» на рынке масличных, снижение пошлины в апреле позволит заводам немного поддержать свою экономику, но при текущих ценах на сырье ожидать серьезных изменений в работе отрасли точно не стоит. Аналитик Oleoscope Лилия Варыгина также считает, что это поможет приблизить маржинальность переработчиков к точке безубыточности, но, соглашается она, эксперты не ожидают кардинальных перемен на фоне отсутствия ценовой динамики на мировых рынках и высоких закупочных цен на сырье внутри страны.



По ее словам, маржинальность переработчиков остается в отрицательной зоне с начала года, и временная приостановка заводов также связана с отсутствием прибыли со стороны предприятий. «Ряд переработчиков действительно простаивает, поскольку закупочная стоимость “семечки” крайне высокая», — подтверждает собеседник «Агроинвестора» на рынке масличных. По его мнению, все может изменится, если реальная закупка уйдет на уровни 35-36 тыс. руб./т без НДС, но фермеры пока держат сырье, даже несмотря на грядущий массовый старт посевной. Однако, добавляет он, при текущей ситуации на мировом рынке масла нет никаких гарантий, что подсолнечник продолжит дорожать во второй части весны. Варыгина также говорит, что необходимость финансировать весенние полевые работы может сменить стратегию аграриев с удержания сырья на его реализацию. «При текущей ценовой конъюнктуре и снижении пошлины внутренние закупочные цены на сырье не должны превышать 40 тыс. руб./т», — заключает она.



На прошлой неделе стало известно, что группа «Эфко» приостановила работу маслоэкстракционных заводов в Кропоткине и станице Тбилисской (Краснодарский край). В пресс-службе компании уточняли, что оба предприятия в первую очередь ориентированы на экспортные поставки. Рынок очень волатилен и чувствителен к внешним факторам, и приостановка переработки «не более чем временное операционное решение». «Ситуация на рынке сейчас складывается так, что переработка подсолнечника возможна только с отрицательной маржинальностью, особенно на экспорт. В этой ситуации мы, как и многие другие участники рынка, приняли решение приостановить переработку до наступления более благоприятных рыночных условий», — сообщили в компании.



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