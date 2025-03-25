«Деметра Трейдинг» начал продавать мукомольную продукцию

Продукция поставляется как на внутренний рынок, так и на экспорт «Деметра Трейдинг»

«Деметра Трейдинг» (входит в состав «Деметра-Холдинг») начал продавать на внешний и внутренний рынки мукомольную продукцию, которая произведена на элеваторе «Наш Союз» (также входит в холдинг) в Орловской области. Покупателями муки стали кондитерские фабрики, производители печенья и сухарно-бараночной продукции России, Туркменистана и Белоруссии. Отруби (побочный продукт мукомольного производства), поставляются комбикормовым заводам на внутренний рынок, сообщила компания.



С ноября 2024 года по февраль 2025-го мельничный комплекс элеватора «Наш Союз» выпустил 5,86 тыс. т продукции — отрубей, муки высшего и первого сорта под брендом «Посольская». В целом в этом году предприятие планирует произвести 40 тыс. т продукции, расширить присутствие на экспортных рынках, а также выйти в торговые сети.



«Продажа мукомольной продукции изначально не была для нашей компании профильным направлением, но мы видим большую потребность рынка, — отметил управляющий директор «Деметра Трейдинг» Роман Крон, слова которого приводятся в сообщении. — Регулярные поставки зерна необходимого качества позволили быстро выйти производству на проектные мощности, а сбыт перешагнул границы России, доказав конкурентоспособность продукции. В этом смысле показательны контракты с белорусскими компаниями, у которых довольны жесткие требования к хлебопекарным характеристикам муки».



Это не первый опыт холдинга в диверсификации поставок. В ноябре прошлого года «Агроинвестор» писал, что «Деметра-Холдинг» вышел на рынок подсолнечника, а также начал торговать свекловичным сахаром-сырцом. Источник в компании тогда говорил, что на протяжении нескольких последних сезонов она развивает экспертизу не только в закупке сельхозкультур для экспортных поставок, но и для обеспечения потребителей на внутреннем рынке. «Кроме традиционных для нас культур, таких как пшеница, ячмень, кукуруза мы начали приобретать опыт торговли другими продуктами», — отмечал он.



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