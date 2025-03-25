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«Деметра Трейдинг» начал продавать мукомольную продукцию

Ее выпускает мельничный комплекс элеватора «Наш Союз»

| Агроинвестор |

Продукция поставляется как на внутренний рынок, так и на экспорт
Продукция поставляется как на внутренний рынок, так и на экспорт

«Деметра Трейдинг» (входит в состав ) начал продавать на внешний и внутренний рынки мукомольную продукцию, которая произведена на элеваторе «Наш Союз» (также входит в холдинг) в Орловской области. Покупателями муки стали кондитерские фабрики, производители печенья и сухарно-бараночной продукции России, Туркменистана и Белоруссии. Отруби (побочный продукт мукомольного производства), поставляются комбикормовым заводам на внутренний рынок, сообщила компания.

С ноября 2024 года по февраль 2025-го мельничный комплекс элеватора «Наш Союз» выпустил 5,86 тыс. т продукции — отрубей, муки высшего и первого сорта под брендом «Посольская». В целом в этом году предприятие планирует произвести 40 тыс. т продукции, расширить присутствие на экспортных рынках, а также выйти в торговые сети.

«Продажа мукомольной продукции изначально не была для нашей компании профильным направлением, но мы видим большую потребность рынка, — отметил управляющий директор «Деметра Трейдинг» Роман Крон, слова которого приводятся в сообщении. — Регулярные поставки зерна необходимого качества позволили быстро выйти производству на проектные мощности, а сбыт перешагнул границы России, доказав конкурентоспособность продукции. В этом смысле показательны контракты с белорусскими компаниями, у которых довольны жесткие требования к хлебопекарным характеристикам муки».

Это не первый опыт холдинга в диверсификации поставок. В ноябре прошлого года «» писал, что вышел на рынок подсолнечника, а также начал торговать свекловичным сахаром-сырцом. Источник в компании тогда говорил, что на протяжении нескольких последних сезонов она развивает экспертизу не только в закупке сельхозкультур для экспортных поставок, но и для обеспечения потребителей на внутреннем рынке. «Кроме традиционных для нас культур, таких как пшеница, ячмень, кукуруза мы начали приобретать опыт торговли другими продуктами», — отмечал он.

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