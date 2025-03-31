Власти хотят обязать аграриев продавать часть продукции на бирже

Нововведение может серьезно увеличит нагрузку на бизнес Pixabay

Власти разработали законопроект, согласно которому бизнес могут обязать продавать до 25% объема производимой в месяц продукции разных категорий через биржу. Также учитываются объемы, реализованные на территории страны в соответствующий месяц за три года до расчета. Документ сейчас прорабатывается профильными ведомствами, включая ФАС, Минфин и Минэкономразвития, в случае принятия новелла вступит в силу 1 сентября 2025 года.



По информации РБК, на биржу предполагается вывести мороженую рыбу, ракообразных, пшеницу, ячмень, кукурузу, сою, подсолнечник, сахарную свеклу, подсолнечное масло, белый сахар. Также нововведение затронет цемент, металлы и сырье, алмазы, нефтехимию, удобрения, кислоты, спирты, пластмассы, полимеры, уголь и необработанную древесину. Идея об обязательной продаже на бирже ряда категорий товаров озвучивалась еще в 2022 году: тогда ФАС рассчитывала, что механизм заработает с 2023-го.



Обязательная продажа части продукции на бирже направлена на формирование ценовых индикаторов, создание прозрачного ценообразования и уменьшение зависимости от зарубежных ценовых агентств, уточняется в документе. Вступление закона в силу должно способствовать улучшению механизмов ценообразования, обеспечить открытость сделок, снизить риски, включая антимонопольные нарушения, и создать базу для внутреннего обращения товаров. Также это позволит организовать недискриминационный доступ покупателей к товарам и доступ к торгам в дистанционном формате, сокращая затраты на реализацию товаров. При этом нововведение не будет распространяться на малый бизнес. Кроме того, законопроект предполагает введение административной ответственность за нарушение требований о продаже товаров через организованные торги: штраф в 30-50 тыс. руб. для должностных лиц и 300-500 — для юридических.



В пресс-службах Минэкономразвития и ФАС РБК уточнили, что документ действительно к ним поступал и был согласован. Начало тестовых биржевых торгов, как пояснили в ФАС, возможно после утверждения и определения окончательного перечня продукции. При этом на платформах различных товарно-сырьевых бирж уже представлена широкая номенклатура товаров, которая позволяет сформировать национальные индикаторы, сообщили в службе.



Независимый эксперт аграрного рынка Александр Корбут говорит, что к нововведению много вопросов. Во-первых, обращает внимание он, урожай собирается в определенный период — растениеводческая продукция не является товаром непрерывного производства. Соответственно, требование о реализации до 25% производимых в месяц товаров обяжет аграриев продавать продукцию в период сбора урожая — то есть низких цен. «Это дополнительное изъятие денег», — говорит он. Во-вторых, продолжает Корбут, нет ясности, как будет рассчитываться индекс, ради которого и разрабатывался законопроект, — к какому базису поставки он будет привязан.



Ранее правительство уже обязывало сельхозпроизводителей регистрировать все сделки определенного объема через биржу, но из этого ничего не получилось, напоминает эксперт. «Эта система требует гарантий исполнения обязательств всеми сторонами», — прокомментировал Корбут «Агроинвестору». В любом случае, продолжает он, даже если в итоге сделки проходить не будут, участнику торгов придется заплатить бирже за регистрацию и др.



«То есть это, с моей точки зрения, дополнительный налог, который не даст никаких результатов с точки зрения установления ценовых индексов. Это, я полагаю, желание биржи, чтобы расширить свою сферу деятельности и сформировать базу данных по производителям и торговцам. Кроме того, я не знаю, как в таком случае будет обеспечиваться коммерческая тайна, поскольку биржа — это открытый механизм. Соответственно, коммерческая тайна купли-продажи будет открыта», — рассуждает Корбут. По его мнению, с учетом количества участников рынка, было бы проще запрашивать данные о покупателях — экспортерах и переработчиках, а не о продавцах. Эксперт уверен, что этот механизм в нынешнем виде должен касаться только товаров с непрерывным циклом производства.



«Это (обязанность продавать cтоль значимую часть продукции на бирже) серьезно увеличит нагрузку на бизнес, а транспарентность этого дела очень сомнительна», — прокомментировал «Агроинвестору» инициативу гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько. В Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота (АСРФ) также указывают, что идея ввести обязательный норматив для реализации рыбной продукции через биржу, с которой ранее выступала ФАС, не принесет пользы отрасли, а лишь создаст дополнительную нагрузку. Рыбная продукция не подходит для биржевой торговли из-за своей неоднородности, а биржа не сократит путь товара до потребителя, а, наоборот, добавит нового посредника между «рыбаком и прилавком», что может привести к росту цен, сообщили РБК в АСРФ.



Однако директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков считает, что требование является целесообразным для зерна, сахара и мороженой рыбы, поскольку эти товары стандартизированы, имеют высокую ликвидность и активно торгуются на бирже. Например, зерновые и сахар являются объектами биржевых торгов в других странах, что позволяет формировать объективные ценовые индикаторы. Товары с высокой зависимостью от внешних цен, такие как зерно, где цены часто привязаны к международным котировкам, также подходят для биржевых торгов, что может снизить зависимость от зарубежных агентств, считает Кабаков. Однако, с другой стороны, требование может быть нецелесообразно для скоропортящихся продуктов, таких как овощи, фрукты и молочная продукция, поскольку их сложно длительно хранить, а биржевые процедуры могут привести к порче товаров. Также это касается нестандартизированных продуктов.



«Реализация идеи сталкивается с рядом сложностей и нюансов. Инфраструктурные проблемы включают необходимость создания биржевой инфраструктуры: склады и системы контроля качества, особенно в регионах, а также риск низкой ликвидности, если на биржу выйдет мало участников», — прокомментировал Кабаков «Агроинвестору». По его мнению, экономические риски связаны с волатильностью цен, что может негативно сказаться на мелких производителях, и удорожанием логистики для товаров, требующих особых условий хранения. Административные барьеры, продолжает Кабаков, включают сопротивление бизнеса из-за дополнительных издержек и бюрократии, а также сложности контроля, которые могут привести к злоупотреблениям. Социальные последствия могут включать исключение малого бизнеса из требований, что создаст неравные условия на рынке, и риск ухода части производителей в «тень», заключил эксперт.



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