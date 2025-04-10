Рентабельность ячменя, кукурузы и пшеницы может вырасти по итогам сезона

Рост рентабельности в следующем сезоне теоретически возможен, но пока действуют определенные ограничения Pixabay

По оценкам аналитического центра компании Ruseed, которые приводит поле.рф, в этом сезоне рентабельность ячменя вырастет до 29-30%, что почти вдвое выше, чем в прошлом сельхозгоду. Причина в увеличении цены реализации на 26% год к году. «Такой рост цен произошел на фоне снижения валового сбора: в 2024 году урожай составил 16,7 млн т против 21,15 млн т годом ранее», — пояснили в Ruseed. Впрочем, несмотря на более чем двукратное повышение доходности выращивания ячменя, она все равно будет ниже уровней сезонов-2020/21 и 2021/22, когда затраты на производство были ниже.



Кроме того, в текущем сезоне увеличится рентабельность кукурузы — с 26,4% до 40,7%, что также связано с повышением цены реализации на 30% к уровню сезона-2023/24. «Основной фактор — снижение валового сбора в 2024 году до 13,2 млн т (против 16,6 млн т в 2023-м) из-за погодных условий. Остатки кукурузы в сельхозорганизациях, не относящихся к малому бизнесу, на конец февраля 2025 года сократились до 2,64 млн т — это на 10,3% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (2,95 млн т)», — отметили аналитики Ruseed.



Ранее компания также сообщала, что валовая рентабельность мягкой пшеницы 4-го класса в сезоне-2024/25 составит 40,6% против 19,9% сезоном ранее. Это обусловлено ростом средних цен производителей (плюс 25,5% к 2023/24) на фоне сокращения урожая из-за неблагоприятных погодных условий. Показатель валовой рентабельности производства мягкой пшеницы 3-го класса составит 40,1%, что также превышает уровень сезона 2023/24 (30,2%). Средние цены на агрокультуру увеличились на 15,1% сезон к сезону.



«Средние цены производителей выросли на 27,5% по сравнению с прошлым сезоном, что связано со снижением валового сбора из-за погодных условий. Однако себестоимость также существенно увеличилась из-за высокой потребности твердой пшеницы в СЗР и интенсивном применении удобрений. Урожайность твердых сортов традиционно на 15-20% ниже, чем у мягкой пшеницы. Хотя валовой сбор уступает мягким сортам, их выращивание оправдано с точки зрения рентабельности: высокая цена и спрос со стороны переработчиков поддерживают их экономическую привлекательность», — пояснили аналитики компании.



Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько говорит, что в текущем сезоне рентабельность зерновых на Юге вышла на сопоставимые с прошлым годом показатели. «Какая-то доходность там есть», — добавляет он. В то же время в Центре и других регионах рентабельность близка к нулю или отрицательная. Позитивные изменения в следующем сезоне теоретически возможны, но пока видятся и определенные ограничения. Так, стартовые цены нового сезона в долларах на данный момент примерно соответствуют старту сезона-2024/25; действует экспортная пошлина; улучшаются перспективы урожая в Северном полушарии. «Если в Центре и других регионах удастся избежать возвратных заморозков, которые в прошлом году в значительной мере погубили урожай, то там будет неплохая урожайность и за ее счет они “выползут”», — прокомментировал Рылько «Агроинвестору».



Независимый эксперт аграрного рынка Александр Корбут говорит, что в прошлом году рентабельность зерновых в целом можно оценить в 15-17%, однако по пшенице она значительно ниже. «Если сравнивать конец прошлого года и то, что происходит сейчас, то вроде все должно быть замечательно, но надо помнить, что рубль год назад и два года назад стоил совсем других денег с точки зрения приобретения ресурсов», — обращает внимание Корбут. Оценить перспективы рентабельности на новый сезон сложно, и на нее будут влиять несколько факторов. Первый — затраты на гектар. Очевидно, что они выросли: по разным оценкам, на 20-30%. Второй фактор — урожай. Вероятно, он будет больше, чем в текущем сезоне и, соответственно, выход продукции с гектара окажется выше, что при пропорциональном инфляции и издержкам росте цен может дать небольшое увеличение рентабельности. Кроме того, обращает внимание Корбут, может внести свои серьезные коррективы и тарифная политика президента США Дональда Трампа, при этом пока оснований для серьезного роста цен на зерно на мировых рынках нет.



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