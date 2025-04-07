Аграрии оценивают состояние озимых

Состояние озимых за зиму улучшилось Д. Абрамов

В ряде российских регионах аграрии уже вышли на поля: на юге страны уже стартовал яровой сев, где-то идет подкормка озимых и оценка их состояния. Опрошенные «Агроинвестором» представители некоторых компаний отмечают, что основной риск-фактор как для дальнейшего развития озимых, так и для сева яровых — нехватка почвенной влаги.



В агрохолдинге «Лазаревское» (Тульская область) озимые в удовлетворительном состоянии, есть небольшие выпревания на краях, рассказала «Агроинвестору» глава компании Кристина Романовская. В зиму только 30% озимой пшеницы ушли в фазе кущения, все остальное — до ее начала, поэтому весной в компании решили разделить подкорму на две части: для старта вегетации и последующей стимуляции кущения. Пересевать озимые в «Лазаревском» не планируют — специалисты холдинга оптимизировали схему подкормки и обработок СЗР под текущие реалии. К яровому севу в компании планируют приступить в середине апреля — это примерно такие же сроки, как и в прошлом году, сравнивает Романовская.



В «Рост агро» (Пензенская область) полевые работы — подкормку озимых и боронование — начали проводить со второй половины марта. По словам гендиректора «Аеон Агро» (управляет активом «Рост агро») Кирилла Ершова, часть озимых ушли в зиму недостаточно развитыми. «Сейчас смотрим на их состояние, возможно, будут какие-то пересевы, но какую именно площадь придется пересеивать — пока сказать сложно», — делится он. Руководитель добавляет, что для пересева, вероятно, в компании будут использовать разные культуры: яровую пшеницу, сою, подсолнечник.



К яровому севу в компании планируют приступить в первой декаде апреля, тогда как обычно он начинается во второй декаде месяца. «Это раньше обычного. В этом году ранняя весна почти во всей Европейской части страны, поэтому и сроки весенней посевной будут раньше среднемноголетних», — говорит Ершов.



В компания «Елань» из Оренбургской области все озимые перезимовали. «В зиму они у нас уходили почти все слабые из-за позднего сева по непаровым предшественникам — только 20% озимых в тот период находились в хорошем и отличном состоянии», — отмечает гендиректор предприятия Алексей Орлов. Он уточняет, что компания работает по технологии прямого сева, при такой технологии в регионе, где расположены поля «Елани», уход озимых в зиму и выход из нее в достаточно слабом состоянии — обычная ситуация. «Но радует то, что все озимые перезимовали, — доволен Орлов. — У нас был хороший снежный покров, морозов не было, все это способствовало хорошей зимовке. Теперь будем смотреть, как они дальше будут развиваться». Он не исключает, что какие-то площади придется пересевать. Поля, которые находятся в хорошем состоянии — это около тысячи гектаров, — начали подкармливать.



Яровой сев в «Елани» планируют, начать примерно на две недели раньше обычного. «Погода пока на две недели опережает среднемноголетние сроки в части наступления тепла, поэтому сев яровых начнем в середине апреля, хотя обычно начинаем в конце апреля, а основные посевные работы приходятся на начало мая», — комментирует Орлов.



В ГК «Прогресс Агро» (Краснодарский край) состояние озимых культур оценивают как хорошее. «Теплая зима дала свои плоды в плане того, что растения частично вегетировали. А последние морозы не только не повлияли на культуры, но и смогли насытить почву влагой благодаря образовавшемуся снежному покрову. По развитию сейчас озимые находятся в фазе полного кущения — оптимальной для данного срока», — оценивает главный агроном группы компаний Александр Ендовицкий.



Работы по уходу за культурами в «Прогресс Агро» начали еще в начале марта. Тогда же провели первый этап аммиачной подкормки для всех озимых культур (пшеница, ячмень, рапс), содержащей в себе две формы азота. На прошлой неделе закончили второй этап, в котором вносили удобрения только под озимую пшеницу. Всего в рамках работ по уходу за озимыми в «Прогресс Агро» удобрения были внесены на площади около 55 тыс. га, сейчас в компании готовятся к внесению гербицидов против сорной растительности и обработке посевов фунгицидами.



Что касается ярового сева, то на предприятиях холдинга уже завершили сев сахарной свеклы на площади более 17 тыс. га. «Сейчас заходим на подсолнечник и кукурузу, порядка 6 тыс. га и 16 тыс. га соответственно», — делится Ендовицкий. Закроет посевную кампанию соя. Ее планируется посеять на площади 16,2 тыс. га, добавляет главный агроном «Прогресс Агро». Всего площадь пашни в 2025 году в группе компаний составила 134 тыс. га.



Агрохолдинг «Степь» во второй половине марта приступил к массовому севу яровых сельхозкультур. Полевые работы идут во всех трех кластерах компании: в Ростовской области, Краснодарском крае и на Ставрополье. Завершить сев ранних яровых культур планируется к середине апреля, поздних — в начале мая. Структура посевных площадей в 2025 году принципиально не изменилась по сравнению с прошлым годом, говорит гендиректор компании Андрей Недужко. В хозяйствах Ставропольского кластера «Степи» традиционно сеют горох, лен, нут, подсолнечник, кукурузу, сахарную свеклу. В Краснодарском крае — сахарную свеклу, подсолнечник, кукурузу на зерно и силос, люцерну. В Ростовской области основные площади весеннего сева отведены под горох, нут, яровой ячмень, сахарную свеклу, подсолнечник, лен.



В процессе зимовки озимые посевы зерновых в агрохолдинге не пострадали, необходимости в проведении пересева нет, говорит Недужко. «При прогреве почвы до пяти градусов тепла началась массовая вегетация, — добавляет он. — Сегодня состояние посевов мы оцениваем как значительно лучшее по сравнению с периодом, когда посевам предстояла зимовка». Сейчас 100% посевов компании находятся в стадии кущения, что говорит об их устойчивом развитии.



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