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Дмитрий Патрушев: аграрии обеспечены ресурсами для проведения полевых работ

В преддверии посевной выделено 42 млрд руб. на субсидирование новых льготных кредитов

| Агроинвестор |

87% посевов озимых сохранились в нормальном состоянии
87% посевов озимых сохранились в нормальном состоянии

АПК вступает в фазу весенних полевых работ, в целом аграрии обеспечены ресурсами для их проведения. Об этом рассказал вице-премьер Дмитрий Патрушев в ходе заседания Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию. На финансирование отрасли и развития сельских территорий в этом году предусмотрено более 530 млрд руб.

«Сохраняются все основные инструменты поддержки, в том числе льготное кредитование. В преддверии посевной выделено 42 млрд руб. на субсидирование новых льготных кредитов, из них 34 млрд руб. — на короткие кредиты. Они могут быть использованы в том числе для приобретения горюче-смазочных материалов, семян, удобрений», — отметил Патрушев.

Также он обратил внимание, что, несмотря на крайне сложные погодные условия, 87% посевов озимых сохранились в нормальном состоянии. «Очень надеемся, что погода будет нам благоволить, и такая ситуация у нас сохранится», — добавил вице-премьер.

Однако нехватка влаги в ряде регионов может осложнить работу аграриев. Чтобы этого избежать, необходимо скорректировать работу водохранилищ, считает вице-премьер. «Обратим особое внимание на те регионы, где у нас может быть маловодье. Это и Юг, и центральная часть страны», — сказал Патрушев. Вместе с тем, не исключены паводки, которые также могут иметь негативные последствия.

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