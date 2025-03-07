Площадь сева кукурузы может составить 2,7 млн гектаров

Кукуруза на зерно остается одной из стратегических культур для российского АПК Pixabay

По прогнозу аналитического центра компании Ruseed, в этом году кукуруза может быть посеяна на площади 2,62 млн га, что сопоставимо с показателем 2024-го. С учетом новых регионов посевы агрокультуры могут составить 2,7 млн га. Например, в Запорожской области площади вырастут почти вдвое, в Донецкой и Луганской Народных Республиках — на 7-8%, считают аналитики, объясняя возможную динамику восстановлением сельхозпроизводства на этих территориях.



Лидером по площади сева кукурузы будет Краснодарский край, он же больше других регионов увеличит ее посевы — на 29,1 тыс. га, или 7%, до 436 тыс. га, прогнозируют аналитики Ruseed. В целом аграрии Южного федерального округа могут расширить площади под кукурузой на 5%, до 660,9 тыс. га.



Также продолжит наращивать ее производство Дальний Восток, где ожидается рост посевов на 9%, до 181,2 тыс. га. В том числе Приморский край может увеличить площадь сева на 12,8 тыс. га, до 120 тыс. га. Динамика будет связана с повышенным спросом со стороны животноводов и необходимостью расширения кормовой базы.



Воронежская область, по оценке аналитиков, станет второй и по площади сева кукурузы (233 тыс. га), и по увеличению ее посевов (плюс 20,7 тыс. га). Также в топ-5 производителей войдут Тамбовская (165 тыс. га), Саратовская (148 тыс. га) и Курская (133 тыс. га) области. Немного отстанут Ставрополье и Кабардино-Балкария, где кукурузой планируется занять по 132 тыс. га.



Кукуруза на зерно остается одной из стратегических культур для российского АПК, отмечают аналитики Ruseed. Ее средняя посевная площадь за последние пять лет составила 2,8 млн га, что в два раза больше, чем было в 2010-м. В прошлом году урожай кукурузы упал до минимального за последние годы уровня, согласно Росстату, было собрано 13,95 млн т против 16,6 млн т в 2023-м. Тем не менее, внутренний спрос на кукурузу сохраняется на высоком уровне, особенно со стороны комбикормовых заводов, отмечает Ruseed, поэтому аналитики считают долгосрочные перспективы рынка кукурузы позитивными, особенно с учетом роста экспортного потенциала и развития переработки.



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