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Площадь сева кукурузы может составить 2,7 млн гектаров

Юг и Дальний Восток продолжат расширять производство

| Агроинвестор |

Кукуруза на зерно остается одной из стратегических культур для российского АПК
Кукуруза на зерно остается одной из стратегических культур для российского АПК

По прогнозу аналитического центра компании , в этом году кукуруза может быть посеяна на площади 2,62 млн га, что сопоставимо с показателем 2024-го. С учетом новых регионов посевы агрокультуры могут составить 2,7 млн га. Например, в Запорожской области площади вырастут почти вдвое, в Донецкой и Луганской Народных Республиках — на 7-8%, считают аналитики, объясняя возможную динамику восстановлением сельхозпроизводства на этих территориях.

Лидером по площади сева кукурузы будет Краснодарский край, он же больше других регионов увеличит ее посевы — на 29,1 тыс. га, или 7%, до 436 тыс. га, прогнозируют аналитики . В целом аграрии Южного федерального округа могут расширить площади под кукурузой на 5%, до 660,9 тыс. га.

Также продолжит наращивать ее производство Дальний Восток, где ожидается рост посевов на 9%, до 181,2 тыс. га. В том числе Приморский край может увеличить площадь сева на 12,8 тыс. га, до 120 тыс. га. Динамика будет связана с повышенным спросом со стороны животноводов и необходимостью расширения кормовой базы.

Воронежская область, по оценке аналитиков, станет второй и по площади сева кукурузы (233 тыс. га), и по увеличению ее посевов (плюс 20,7 тыс. га). Также в топ-5 производителей войдут Тамбовская (165 тыс. га), Саратовская (148 тыс. га) и Курская (133 тыс. га) области. Немного отстанут Ставрополье и Кабардино-Балкария, где кукурузой планируется занять по 132 тыс. га.

Кукуруза на зерно остается одной из стратегических культур для российского АПК, отмечают аналитики . Ее средняя посевная площадь за последние пять лет составила 2,8 млн га, что в два раза больше, чем было в 2010-м. В прошлом году урожай кукурузы упал до минимального за последние годы уровня, согласно Росстату, было собрано 13,95 млн т против 16,6 млн т в 2023-м. Тем не менее, внутренний спрос на кукурузу сохраняется на высоком уровне, особенно со стороны комбикормовых заводов, отмечает , поэтому аналитики считают долгосрочные перспективы рынка кукурузы позитивными, особенно с учетом роста экспортного потенциала и развития переработки.

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